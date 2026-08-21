유니버설 스튜디오 재팬, 25주년 가을 이벤트 운영

AI 핵심 요약beta
- 유니버설 스튜디오 재팬이 9월 11일부터 가을 이벤트를 연다.
- 이토 준지의 토미에 협업 상품을 9월 9일부터 판매한다.
- 하미쿠마·스누피 등 할로윈 굿즈와 메뉴도 선보인다.
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하미쿠마·스누피 등 캐릭터 활용한 시즌 푸드 및 굿즈 순차 출시
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 유니버설 스튜디오 재팬이 개장 25주년을 맞아 오는 9월 11일부터 11월 8일까지 가을 이벤트를 운영한다. 이에 앞서 캐릭터와 어트랙션을 활용한 시즌 한정 푸드와 굿즈를 순차적으로 선보인다.
이번 시즌에는 공포 만화가 이토 준지의 대표작 '토미에'와 유니버설 스튜디오 재팬의 '스트리트 좀비'를 결합한 협업 상품을 처음으로 공개한다. 이토 준지 작가가 직접 그린 신규 일러스트에는 고등학생 좀비 교복 차림으로 '하미쿠마' 인형을 들고 있는 '토미에'가 등장한다.
신규 일러스트가 적용된 상품은 T셔츠, 페이스 타월, 스티커가 포함된 노트, 키링 등으로 구성되며 9월 9일부터 '스튜디오 스타일'에서 판매된다. 이토 준지 작가는 "가족과 함께 자주 방문하던 유니버설 스튜디오 재팬의 25주년이라는 뜻깊은 해에 '토미에'로 협업하게 되어 영광스럽다"고 밝혔다.
이와 함께 파크의 할로윈 캐릭터 '하미쿠마'를 비롯해 스누피, 헬로키티, 미니언즈 등을 활용한 상품과 식음 메뉴도 마련된다. '하미쿠마 캔디 팝콘통'에는 음성 기능이 탑재됐으며, '하미쿠마 초콜릿 선데'도 새롭게 추가된다. 페이스 키링 4종을 포함한 관련 굿즈는 8월 28일부터 '비버리힐즈 기프트'에서 순차적으로 판매될 예정이다.
식음 메뉴는 캐릭터별 특징을 반영해 구성했다. 올해 가을 시즌에는 파크의 캐릭터와 어트랙션을 식음 메뉴와 상품으로 연계해 할로윈 콘텐츠를 다양한 형태로 구성했다.
'스튜디오 스타즈 레스토랑'에서는 9월 10일부터 하미쿠마를 모티브로 한 '카카오 풍미의 베이컨 커틀릿버거 플레이트', My Melody&Kuromi 콘셉트의 '로스트비프 크루아상 샌드위치 플레이트', 스누피 디자인의 '버섯 크림소스 햄버그스테이크&에그라이스 플레이트' 등을 판매한다.
메이크업 브랜드 'KATE'와 협업한 어트랙션 '18번지의 마녀 ~감정을 가지고 노는 마녀의 집~'을 활용한 메뉴와 굿즈도 구성됐다.
'비버리힐즈 블랑제리'에서는 9월 7일부터 '전율의 미소 서양배&초콜릿 무스', '악마의 쾌락 베리 무스 케이크', '4명의 마녀 매혹의 스트로베리 소다' 등을 판매한다. 이어 9월 9일부터 '시네마 4-D 스토어'에서 파우치, 립 케이스, 참 세트 등을 선보인다.
이 밖에도 '시네마 4-D 스토어' 등에서는 스누피, 헬로키티, 미니언즈 등이 할로윈 분장을 한 모습을 적용한 봉제인형과 키링, T셔츠 등을 9월 9일부터 선보인다. 상품 구매 시에는 당일 유효한 입장권 또는 연간 패스를 제시해야 하며, 현장 운영 상황에 따라 정리권이 배부될 수 있다. 상품 디자인과 판매 매장, 판매 개시일 등은 변경될 수 있다.
whitss@newspim.com