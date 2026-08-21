광양경자청, 코엑스 'AI 엑스포'서 첨단산업 투자유치 나서

AI 핵심 요약beta
- 광양경자청이 21일 코엑스 AI행사서 홍보관 운영했다.
- 광양만권의 투자환경과 전략산업을 국내외 기업에 알렸다.
- 이차전지·스마트제조·물류 기반 투자유치에 나섰다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주 광양만권경제자유구역청이 서울 코엑스에서 열린 인공지능(AI) 국제행사에 참여해 K-FEZ 통합홍보관을 운영하고 광양만권의 투자환경과 전략산업을 알렸다.
광양경자청은 21일 서울 코엑스에서 열린 'AI Summit Seoul & Expo 2026'에서 산업통상부와 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 등과 경제자유구역 통합홍보관을 공동 운영했다고 밝혔다.
이번 행사는 경제자유구역 공동홍보 사업의 하나다.
주요 국제행사와 연계해 경제자유구역의 투자 여건과 전략산업을 국내외 기업에 소개하고 투자 네트워크를 구축하기 위해 마련됐다.
'AI Summit Seoul & Expo 2026'은 지난 19일부터 21일까지 코엑스에서 열린 글로벌 포럼 및 산업전시회다.
산업별 AI 솔루션과 생성형 AI, AI 플랫폼 및 인프라를 중심으로 전시와 워크숍, 비즈니스 매칭 등이 진행됐다.
광양경자청은 코엑스 B홀 B300에 마련된 K-FEZ 통합홍보관에서 광양만권의 이차전지 소재·부품 산업 기반과 스마트 제조 역량, 항만·물류 인프라를 집중 홍보했다.
국내외 AI 및 첨단제조 기업 관계자에게 투자정보를 제공하고 신규 협력망 구축에도 나섰다.
구충곤 청장은 "AI 기술과 광양만권의 제조 인프라를 연계해 새로운 투자 기회를 만들겠다"며 "기업과 적극 소통해 실질적인 투자유치로 이어지도록 하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com