GH 하남교산지구 '어울림(林) 캠퍼스' 학교복합시설 공모 선정

AI 핵심 요약beta
- GH가 21일 하남교산 어울림캠퍼스가 공모에 선정됐다고 밝혔다.
- GH는 경기도·하남시와 국비 240억 원을 확보했다.
- 어울림캠퍼스는 주민·학생용 복합공간으로 조성된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)는 하남교산지구에서 추진 중인 '어울림(林) 캠퍼스'가 교육부 주관 '2026년 학교복합시설 2차 공모사업'에 최종 선정돼 국비 240억 원을 확보했다고 21일 밝혔다.
이 사업은 GH와 경기도, 하남시, 광주하남교육지원청이 협력해 추진한다.
학교복합시설 건립은 지역주민과 학생이 함께 이용할 수 있는 문화·체육·복지 복합공간을 조성하는 사업이다.
이번 공모 선정으로 GH는 경기도와 함께 하남교산지구에 '캠퍼스형 복합거점' 조성을 통한 새로운 도시 플랫폼 구현에 한층 속도를 내게 됐다.
'어울림(林) 캠퍼스'는 하남교산지구 1생활권 내 중1 학교 부지와 근린공원이 맞닿은 구역에 위치한다.
시설은 연면적 8천790㎡, 지하 1층~지상 4층 규모로 건립된다.
내부에는 생존수영장 및 다목적체육관, 방과후시설과 돌봄·육아공간, 생활문화센터와 청소년수련시설 등 다양한 주민 편의시설이 들어설 예정이다.
김용진 GH 사장은 "앞으로도 토지 복합 활용과 생애주기별 수요를 반영한 지속가능한 도시공간 창출에 앞장서겠다"며 "도민의 행복한 삶을 만드는 공공디벨로퍼로서 3기 신도시의 새로운 미래 도시 패러다임을 주도해 나가겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com