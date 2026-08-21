멜콘, 코스닥 상장 추진…최대 308억 공모

AI 핵심 요약beta
- 멜콘은 21일 코스닥 상장 절차에 들어갔다.
- 공모 250만주, 희망가 1만700원~1만2300원이다.
- EUV용 장비로 확장해 생산능력을 늘릴 계획이다.
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조달 자금으로 생산능력 확충 예정
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 반도체 포토공정 환경제어 장비 기업 멜콘은 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장 절차에 들어갔다고 21일 밝혔다.
멜콘은 이번 상장에서 250만주를 공모한다. 희망 공모가 범위는 1만700~1만2300원으로, 공모 예정 금액은 268억~308억원이다. 수요예측은 9월 16일부터 22일까지, 일반 청약은 10월 1~2일 진행한다. 상장주관사는 대신증권이 맡았다. 회사는 연내 코스닥 상장을 목표로 하고 있다.
2003년 설립된 멜콘은 반도체 포토공정 장비의 내부 환경을 제어하는 시스템을 개발·공급한다. 포토공정은 회로 패턴의 정확도와 미세화 수준을 결정하는 공정으로, 장비 내부 환경 조건이 수율(투입 대비 양품 비율)에 영향을 미친다.
주력 제품은 초정밀 온·습도 조절장비 THC(Temperature Humidity Control System)와 초정밀 정제 제어 시스템 XPS(Extreme Purifier System)다. THC는 도쿄일렉트론(TEL)의 도포·현상장비 '트랙'에, XPS는 에이에스엠엘(ASML)의 노광장비에 각각 연동돼 포토공정에 필요한 온·습도와 가스 등 환경 조건을 제어한다.
THC는 2013년 국산화한 제품으로 현재 국내 시장의 약 70%를 점유하고 있다. XPS는 2022년 국산화했으며, 회사는 국내 유일 공급업체이자 국내 기업 중 처음으로 ASML 적격 공급업체에 등록됐다고 설명했다.
멜콘의 2025년 매출액은 393억원, 영업이익은 57억원으로 전년 대비 각각 67%, 470% 늘었다. 2026년 상반기 누적 매출액은 219억원, 영업이익은 37억원이다.
공모 자금은 생산능력 확충에 투입한다. THC 연간 생산능력을 현재 225대에서 400대로, XPS는 50대에서 100대로 늘릴 계획이다.
상장 후에는 극자외선(EUV)용 THC와 XPS를 중심으로 사업을 운영한다. EUV는 짧은 파장의 빛으로 웨이퍼에 미세 회로를 새기는 기술이다. EUV용 THC 매출 비중은 2023년 16.7%에서 2024년 20.2%, 2025년 27.6%로 높아졌다.
차세대 극자외선(High-NA EUV)용 THC는 2025년 말 개발을 마쳤다. High-NA EUV는 기존 EUV보다 해상도를 약 1.7배 높일 수 있는 기술로, 공정에서 발생하는 열 부하와 열 변동에 대응하는 온도 제어 기술이 필요하다. 회사는 반도체 제조사들이 High-NA EUV 양산을 준비하면서 관련 장비 수요가 늘어날 것으로 기대한다고 밝혔다.
김성일 멜콘 대표이사는 "20년 이상 축적해온 초정밀 환경제어 기술로 반도체 선단공정에 요구되는 정밀도와 안정성을 확보해왔다"며 "공모 과정에서 투자자들에게 회사의 경쟁력과 성장 가능성을 알릴 수 있도록 시장과 소통하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com