태안 전통시장서 온누리상품권 '페이백'...6개 기관 지역상권 살리기 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 소진공이 21일 태안군 등 6개 기관과 협약했다
- 태안 전통시장에 환급행사와 금융지원을 추진했다
- 소상공인 특례보증·홍보로 상권 활력을 돕기로 했다
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특례보증·온라인 홍보 등 개선 추진
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 소상공인시장진흥공단과 태안군 등 6개 기관이 디지털온누리상품권 환급 행사와 금융지원 등을 통해 태안지역 전통시장과 골목상권 활성화에 나선다.
소진공은 21일 태안군청에서 태안군, 충남신용보증재단, 한국서부발전, 하나은행, SK플래닛과 '태안군 전통시장 및 상권 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 지난 6월 전국 최초로 출범한 '충남지역 동반성장협의체' 활동의 하나로 마련됐다. 지방자치단체와 공공기관, 금융기관, 민간기업이 각 기관의 전문성과 기반을 활용해 지역 소상공인의 지속 가능한 성장을 지원한다.
협약 기관들은 연내 소비 진작 캠페인과 온라인 마케팅, 소상공인 특례보증, 전통시장 기반시설 개선 등 4개 분야의 지원사업을 추진한다.
태안지역 전통시장과 골목형상점가에서는 디지털온누리상품권 환급 행사를 연 2회 진행한다. 상권에 필요한 기반시설 조성을 지원해 상인들의 영업 환경도 개선할 계획이다.
고금리와 자금난을 겪는 소상공인에게는 특례보증을 지원한다. 숏폼 콘텐츠 제작과 온라인 홍보를 통해 방문객 유입과 매출 확대도 뒷받침한다.
인태연 소진공 이사장은 "이번 협약은 민간기업과 공공기관, 금융기관이 힘을 모아 지역 상권에 실질적인 활력을 불어넣는 상생협력 모델"이라며 "소상공인이 체감할 수 있는 협력사업을 지속해서 확대하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com