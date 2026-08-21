KAI·국가안보전략연구원, 방산협력 MOU…"글로벌 방산시장 대응"

AI 핵심 요약beta
- KAI와 국가안보전략연구원이 20일 MOU를 체결했다.
- 글로벌 안보환경 분석과 방산정책 협력을 추진했다.
- K-방산 수출 경쟁력 강화를 위한 기반을 마련했다.
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수출 경쟁력 강화·정책 기반 마련
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 한국항공우주산업(KAI)과 국가안보전략연구원이 글로벌 방산시장 대응과 수출 경쟁력 강화를 위해 협력 체계를 구축에 나섰다.
KAI는 전날 국가안보전략연구원과 글로벌 안보환경 분석 및 방산정책 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다. 협약식에는 김종출 KAI 대표이사 사장과 김성배 국가안보전략연구원장이 참석했다.
이번 협약은 KAI의 항공·방산 산업 현장 경험과 연구원의 안보·정책 연구 역량을 결합해 급변하는 국제 안보 및 방산 환경에 대응하고 수출을 뒷받침할 정책 기반을 강화하기 위해 마련됐다.
양측은 협약에 따라 글로벌 안보와 방산 수출 환경 분석, 방산 제도 개선 및 정책 연구, 학술·정책 교류, 세미나와 포럼 공동 개최 등을 추진한다.
국가안보전략연구원은 국제정세 변화가 K-방산에 미치는 영향과 주요 잠재 수출국의 정책·외교 환경을 분석할 계획이다. KAI는 분석 결과를 토대로 기술 경쟁력 강화와 해외시장 진출 전략에 반영할 방침이다.
두 기관은 국내외 연구기관 및 정책 전문가와 공동연구를 진행하고 해외 주요 싱크탱크와 정책대화와 세미나도 함께 열어 국제 정책 네트워크를 넓힐 예정이다.
김종출 KAI 대표이사 사장은 "급변하는 국제 방산시장에서 전문기관과 협력해 정확한 정보를 확보하고, 수출과 기술개발을 뒷받침할 정책·제도 기반을 마련하겠다"고 말했다.
김성배 국가안보전략연구원장은 "축적한 안보·정책 연구 역량과 KAI의 항공우주산업 현장 경험을 연계해 실효성 있는 협력 모델을 구축하겠다"고 전했다.
m25322532@newspim.com