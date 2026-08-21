KAI, 국가안보전략연구원과 글로벌 방산시장 공략

AI 핵심 요약beta
- KAI가 20일 INSS와 MOU를 체결했다
- 글로벌 안보·방산 환경 공동연구에 나섰다
- 국가별 맞춤형 수출전략 고도화에 활용한다
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잠재 수출국 정책·외교 환경 분석해 해외 진출 전략 고도화
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한국항공우주산업(KAI)이 국가안보전략연구원(INSS)과 손잡고 글로벌 방산시장 정보 분석과 수출 전략 고도화에 나선다.
KAI는 지난 20일 국가안보전략연구원과 '글로벌 안보환경 분석 및 방산정책 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 21일 밝혔다.
협약식에는 김종출 KAI 대표이사 사장과 김성배 국가안보전략연구원장 등이 참석했다.
이번 협약은 KAI의 항공·방산 분야 전문성과 국가안보전략연구원의 안보·정책 연구 역량을 결합해 글로벌 안보 및 방산 환경에 대한 공동 연구와 정책 협력을 강화하기 위해 마련됐다.
양 기관은 앞으로 ▲글로벌 안보·수출 환경 분석 ▲방산 제도 개선 및 정책 연구 ▲방산 정책 관련 학술·정책 교류 ▲세미나·포럼 공동 개최 등을 추진할 예정이다.
국가안보전략연구원은 국제 정세 변화가 K방산에 미치는 영향과 잠재 수출 대상국의 정책·외교 환경 등을 분석한다. KAI는 이를 바탕으로 해외시장별 수출 전략을 구체화하고 기술 경쟁력 강화에도 활용할 계획이다.
양측은 국내외 연구기관 및 정책 전문가들과 공동 연구를 진행하고 해외 주요 싱크탱크와 정책 대화와 세미나 등도 공동 개최할 방침이다.
KAI는 이번 협력이 수출 대상국의 안보·외교 환경을 사전에 분석하고 국가별 맞춤형 수출 전략을 수립하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
김종출 KAI 대표이사 사장은 "급변하는 국제 방산 시장에서 전문기관과의 협력을 통해 정확한 정보를 확보하고 수출과 기술 개발을 뒷받침할 정책·제도 기반을 마련해 나가겠다"며 "글로벌 안보 환경 변화에 선제적으로 대응할 수 있는 역량을 강화할 것"이라고 말했다.
김성배 국가안보전략연구원장은 "연구원이 축적해 온 안보·정책 연구 역량과 KAI의 항공우주산업 현장 경험을 연계해 실효성 있는 협력 모델을 구축하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com