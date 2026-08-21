티웨이항공, 인천-로마 취항 2주년…누적 승객 24만명

AI 핵심 요약beta
- 티웨이항공이 21일 인천~로마 2주년을 맞았다.
- 2년간 530여편 운항해 24만5000명을 실어 날랐다.
- 화물 6900톤 수송하며 수익 다변화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
A330·B777 대형기 투입…여객·화물 동반 성장
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=티웨이항공의 유럽 장거리 핵심 노선인 인천~로마 노선이 취항 2주년을 맞았다.
티웨이항공은 인천~로마 노선이 지난 2024년 8월 8일 첫 취항한 이후 2년간 왕복 기준 530여편을 운항하고 약 24만5000명의 승객을 수송했다고 21일 밝혔다.
회사 측은 취항 초기 여름 성수기를 중심으로 형성됐던 수요가 최근에는 봄과 가을 등 비성수기까지 확대되면서 연중 안정적인 탑승 흐름을 보이고 있다고 설명했다.
국적별 탑승객은 한국인이 가장 많았고 이탈리아, 일본, 중국, 미국 순으로 집계됐다. 연령별로는 20·30대 비중이 높았으며 자유여행객뿐 아니라 비즈니스 출장객과 가족 단위 여행객 등으로 수요층이 확대됐다.
화물 부문에서도 대형기 투입 효과가 나타나고 있다. 티웨이항공은 A330-200과 B777-300ER 등 대형 항공기의 하부 화물칸인 '벨리 카고'를 활용해 지난 2년간 약 6900톤의 항공 화물을 운송했다.
주요 화물은 자동차 부품과 정밀 기계류, 전자상거래 물량 등이다. 장거리 노선에서 여객 운송뿐 아니라 화물 수송까지 병행하면서 수익원을 다변화하고 있다는 설명이다.
현재 인천~로마 노선은 인천국제공항에서 낮 12시35분 출발해 현지시간 오후 7시15분 로마 피우미치노 레오나르도 다빈치 공항에 도착하는 일정으로 운항한다. 귀국편은 로마에서 오후 9시15분 출발해 다음 날 오후 4시10분 인천에 도착한다.
노선에 투입되는 항공기에는 침대형 비즈니스 클래스 좌석이 마련돼 있으며 전 승객에게 편도 기준 두 차례 기내식을 무료로 제공한다.
티웨이항공은 최근 선택형 서비스 항공사(SSC·Selective Service Carrier) 전략을 발표하고 하반기 '트리니티항공'으로 새 출발을 준비하고 있다. 연내 A330-900NEO 중대형기와 B737-8을 추가 도입해 장거리 노선과 기단 경쟁력을 강화할 계획이다.
티웨이항공 관계자는 "인천~로마 노선은 지난 2년간 안전 운항과 합리적인 운임, 차별화된 서비스를 바탕으로 고객에게 신뢰받는 유럽 노선으로 안착했다"며 "앞으로도 안전 운항을 최우선으로 서비스 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com