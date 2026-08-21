유한양행, 국가유공자 1400명에 '안티푸라민 나눔상자' 전달

AI 핵심 요약beta
- 유한양행이 21일 저소득 국가유공자 나눔상자 봉사활동을 했다.
- 임직원 100명이 본사·연구소서 안티푸라민 상자를 제작했다.
- 올해 1400명에 전달해 누적 지원은 8761명이다.
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서울서 용인·청주까지 지원 확대
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행이 저소득 국가유공자를 위한 '나라사랑 안티푸라민 나눔상자' 제작 봉사활동을 진행했다고 21일 밝혔다.
이번 봉사활동은 유한양행 본사와 연구소 등에서 진행됐으며 임직원 100명이 점심시간 등을 활용해 나눔상자를 직접 제작했다.
나라사랑 안티푸라민 나눔상자 기부는 국가유공자들이 만성 관절염과 신경통 등으로 파스류 수요가 높다는 현장 의견을 반영해 2017년 시작됐다. 올해로 10년째다.
2022년부터는 대한약사회가 참여해 국가유공자 가정을 직접 방문하고 복약지도와 건강상담을 지원하고 있다. 올해 8월에는 국가보훈부와 협약을 체결해 지원 대상자 발굴과 전달 체계도 확대했다.
올해 제작한 나눔상자는 저소득 국가유공자 1400명에게 전달할 예정이다. 기존 서울 지역 1000명에 용인과 청주 지역 400명을 새롭게 포함하면서 지원 지역을 확대했다.
이에 따라 2017년부터 올해까지 나라사랑 안티푸라민 나눔상자를 지원받은 국가유공자는 누적 8761명으로 늘었다.
안티푸라민은 유한양행이 1933년 자체 개발한 의약품이다. 연고 제품으로 처음 출시된 이후 로션과 첩부제, 쿨겔 등으로 제품군을 확대해왔다.
유한양행 관계자는 "임직원들이 직접 상자를 만들며 국가유공자분들의 헌신을 되새기는 시간이 됐다"며 "국가보훈부, 대한약사회와의 협력을 바탕으로 어르신들의 건강한 노후를 지원하는 활동을 꾸준히 확대해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com