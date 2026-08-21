무신사, 캐나다구스 공식 입점… 24일 론칭 기획전 진행

AI 핵심 요약beta
- 무신사가 24일 캐나다구스 공식 입점을 했다.
- 무신사는 롯지 등 2026 FW 라인업을 선보였다.
- 무신사 단독 상품도 공개하며 카테고리를 넓혔다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사에 글로벌 럭셔리 퍼포먼스 브랜드 캐나다구스가 공식 입점하고 오는 24일 오전 11시부터 브랜드 론칭 기획전을 진행한다.
이번 입점은 하이엔드 아웃도어 카테고리 경쟁력을 강화하려는 무신사와 디지털 친화적인 영 타깃 고객층과의 접점을 확대하려는 캐나다구스의 전략적 협업으로 마련됐다. 무신사는 이번 입점으로 럭셔리·프리미엄 카테고리 포트폴리오를 강화하는 동시에 차별화된 라인업을 선보인다.
무신사는 캐나다구스 고유의 퍼포먼스 헤리티지와 현대적인 스타일을 결합한 라인업을 소개한다. 대표 시그니처 컬렉션을 비롯해 2026 FW 뉴시즌 컬렉션, 무신사 단독 상품을 동시 전개하며, 젊은 소비자층 트렌드를 반영해 가벼운 레이어링 스타일과 감각적인 컬러감을 갖춘 간절기~한겨울 시즌 스타일링을 제안한다.
론칭 기획전에서는 전세계 베스트셀러인 남성 롯지(Lodge) 후디 및 재킷의 2026 FW 신상을 중심으로 주요 라인업을 소개한다. 깔끔한 실루엣에 경량성과 보온성을 동시에 갖춘 롯지 시리즈는 초가을부터 한겨울까지 활용 가능한 대표 아이템이다.
무신사 고객만을 위한 단독 상품도 최초 공개된다. 영 타깃 취향을 반영한 남성 롯지 코치 재킷과 경량 윈드 재킷인 남성·여성 액시스 봄버를 선보이며, 향후 단독 상품 라인업을 지속 확장할 계획이다.
무신사 관계자는 "글로벌 프리미엄 브랜드인 캐나다구스가 국내 패션 플랫폼 최초로 무신사에 공식 입점하게 되어 뜻깊다"라며 "이번 입점은 젊은 세대 고객들이 럭셔리 아웃도어 브랜드를 더욱 가깝게 경험할 수 있는 전환점이 될 것"이라고 밝혔다.
fineview@newspim.com