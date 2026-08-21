멤레이비티, 와우플렉스와 AI 인텔리전스 시스템 공동 개발

AI 핵심 요약beta
- 멤레이비티가 21일 와우플렉스와 MOU를 체결했다
- 양사는 WOWFLEX PAY 데이터 기반 AI 시스템을 공동 개발하기로 했다
- 결제·CRM·마케팅 협업과 투자도 3개월 내 논의한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= IT 인프라 솔루션 기업 멤레이비티가 결제·마케팅 플랫폼 'WOWFLEX PAY'를 운영 중인 와우플렉스와 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.
양사는 멤레이비티의 IT 인프라 및 데이터 분석 역량과 와우플렉스의 결제 플랫폼을 결합해 WOWFLEX PAY 서비스에서 생성되는 데이터를 기반으로 한 인공지능(AI) 인텔리전스 시스템을 공동 개발하기로 했다.
회사에 따르면 협약 범위는 5개 분야다. 결제 데이터 활용 및 AI 인프라 연동, 초개인화 AI 마케팅 시스템 공동 구축, 가맹점 고객관계관리(CRM) 서비스 공동 사업화, 가맹점 네트워크 및 서비스 확장, 공동 마케팅 및 비즈니스 모델 확장 등이다.
와우플렉스는 플랫폼을 통해 생성되는 가맹점·결제·포인트 및 사용자 행동 데이터를 관계 법령이 허용하는 범위에서 수집·가공해 활용한다. 멤레이비티는 이를 저장·처리·분석할 수 있는 서버·스토리지 등 AI 데이터 인프라를 연동한다. 양사는 이를 바탕으로 고객 성향 및 소비패턴 분석, 개인별 혜택 추천, 리텐션 강화를 위한 초개인화 AI 마케팅 시스템을 구축하고 가맹점에 제공하는 CRM 서비스도 함께 개발·사업화할 예정이다.
멤레이비티 관계자는 "이번 협약을 계기로 고성능 엔터프라이즈 서버·스토리지 등 IT 인프라 솔루션 공급과 데이터 기반 인텔리전스 시스템 구축이라는 새로운 사업 축을 본격화하게 됐다"고 말했다.
멤레이비티는 와우플렉스에 대한 출자 및 투자를 통한 공동사업 추진도 고려 중이다. 구체적인 투자 방식과 금액, 일정은 양사 합의를 거쳐 3개월 내 본계약 체결을 목표로 협의할 방침이다.
nylee54@newspim.com