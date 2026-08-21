李在明会见王毅：希望韩中关系进一步巩固发展

纽斯频通讯社首尔8月21日电 韩国总统李在明20日会见访韩的中共中央政治局委员、中央外办主任兼外交部长王毅时表示，在去年和今年连续会见中国国家主席习近平后，韩中两国正取得"韩中关系全面恢复"的明确成果。

图为19日，韩国总统李在明（右）在青瓦台会见到访的中国外长王毅。【图片=KTV截图】

李在明表示，韩中两国政府正以政治互信为基础，加强经济领域的平等互惠合作，两国人民之间的友好与互信也进一步巩固。

王毅转达习近平主席的亲切问候，并对李在明及韩国政府的热情接待表示感谢。他说，希望双方延续当前良好发展势头，认真落实两国首脑达成共识的各领域后续措施，为明年两国建交35周年营造良好氛围。

王毅还请韩国政府支持并协助今年11月在中国深圳举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议。他表示，中方将做好两国高层在深圳开展交流等相关准备工作。

李在明表示，韩国作为去年APEC东道国，希望今年深圳APEC会议成功举行，并将提供必要支持。他说，继去年11月在韩国庆州、今年1月在北京之后，两国元首将于今年11月在深圳会晤，希望双方共同取得更多有利于两国民众的成果，进一步巩固和发展韩中关系。

李在明还请王毅与韩国外交部长赵显、国家安保室长魏圣洛就韩中关系以及半岛问题等保持密切战略沟通，并向习近平转达亲切问候。

王毅19日与韩国外交部长赵显举行韩中外交部长会谈，重申中方将为维护半岛和平发挥建设性作用。王毅同时表示，韩国应立足自身根本利益，以自主方向发展对外关系。这一表述被韩国舆论解读为涉及韩美同盟。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社