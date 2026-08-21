전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.21 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

'법 개정' 필요한 금융공공기관 지방 이전, 정무위 내에서도 '표심' 복잡

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 금융공공기관 지방이전 놓고 여야 셈법이 복잡해졌다
  • 민주당은 세종·부산 유치론 엇갈리고 신중론도 나왔다
  • 정무위 법 개정 필요해 상정 단계부터 난항 예상된다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민주당, 세종·부산 유치론 속 이전 반대·신중론 공존
국민의힘도 서울은 반대, 부산·대구 의원은 유치전
유치 지역·비유치 지역 갈등 우려, "상정부터 어려울 것"

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 금융감독원과 한국산업은행·IBK기업은행, 예금보험공사 등 금융공공기관의 지방 이전을 놓고 국회 정무위원회 소속 의원들의 셈법이 복잡해지고 있다. 각 지역 간 셈법이 다르고 갈등이 불가피해 반드시 필요한 법 개정안 상정부터 쉽지 않을 것이라는 전망이 나온다.    

여당인 더불어민주당에서는 정부의 지역균형발전 취지에 대체로 공감하면서도 세종·부산 유치론과 금융기관 이전의 실효성을 우려하는 목소리가 엇갈렸다. 국민의힘에서도 금융산업 경쟁력과 업무 효율성 저하를 우려하는 의견과 부산·대구 등 지역구를 중심으로 한 유치론이 동시에 나오고 있다.

정부는 2차 공공기관 지방 이전 대상으로 금융공공기관과 국책은행을 검토하고 있으며 조만간 구체적인 계획을 발표할 예정이다. 이 가운데 산업은행과 기업은행, 금감원, 예보는 현행법상 본점 또는 주된 사무소를 서울에 두도록 규정돼 있어 지방 이전을 위해 정무위 소관 법률을 개정해야 한다.

◆여당 내 입장 엇갈려…세종·부산 유치론에 신중론도

민주당에서는 금융기관 유치에 적극적인 의원들과 지방 이전에 신중론을 제기하는 의원들 사이에 입장이 엇갈리고 있다.

세종을 지역구로 둔 강준현 의원(세종을)은 금융위원회와 금감원, 한국은행, 예금보험공사 등의 세종 이전에 원칙적으로 협조하겠다는 입장이다.

강 의원은 지난달 세종시청에서 가진 간담회에서 정부의 2차 공공기관 이전 계획과 관련해 "기왕 옮길 경우 세종을 선택하는 분위기가 강하다"고 말했다. 이어 "직원들의 반대 등 현실적인 어려움도 있지만 정부 방침이 확정되면 논의가 본격화할 것"이라고 했다.

민주당 부산시당위원장으로 있는 박홍배 의원도 산업은행을 비롯한 금융기관의 부산 이전에 힘을 싣고 있다. 박 의원은 이달 가진 언론 인터뷰에서 "산업은행을 포함해 최대한 많은 기관이 내려와 부산 발전에 도움이 되도록 앞장서겠다"는 뜻을 밝혔다. 금융노조위원장 시절 산업은행 부산 이전에 반대했던 입장에서 벗어나 부산 지역 발전에 무게를 둔 것이다.

반면 김현정 의원(경기 평택병)은 국책은행 본점의 지방 이전에 명확한 반대 입장을 펴고 있다. 김 의원은 지난 11일 산업은행·기업은행·수출입은행 노조가 개최한 지방 이전 반대 집회에 참석해 "금융의 본질은 집적과 네트워크"라며 "노무현 전 대통령도 국책은행의 수도권 배치가 가장 국익에 부합하고 실질적인 지역경제 활성화를 이뤄낸다는 확신이 있었다"고 말했다.

여당 내 신중론도 나온다. 기업과 금융회사가 서울에 밀집한 만큼 지방 이전 시 업무 효율성이 떨어질 수 있고, 이전 과정에서 인재 유출과 지역인재 채용 편중, 이전 비용 등의 문제가 발생할 수 있다는 우려다.

한 민주당 정무위 의원실 관계자는 "국책은행은 기업이 많은 서울에 있는 것이 효율적이고 금감원도 마찬가지"라며 "지방 이전에 따른 인재 유출 문제도 있어 마냥 긍정적으로만 보기는 어렵다"고 말했다.

현재 각 의원실에는 금융공공기관과 국책은행, 노조 관계자들의 의견 전달이 이어지고 있다. 또 다른 민주당 정무위 의원실 관계자는 "관련 기관들의 의견을 수렴하고 있지만 아직 명확한 입장은 정하지 못했다"며 "정부 발표 이후 필요한 법 개정 등을 준비하게 될 것으로 보인다"고 말했다.

◆야당도 지역별 온도차…서울은 반대, 부산·대구는 유치전

국민의힘에서도 서울과 지방 지역구 의원 사이에 온도 차가 확인됐다.

서울 도봉구갑을 지역구로 둔 김재섭 의원 측은 금감원과 국책은행 지방 이전에 사실상 반대한다는 입장이다. 지방균형발전 취지에는 동의하지만 금융 중심지와 감독·정책금융기관을 분리할 경우 정책 효과보다 업무 비효율이 커질 수 있다는 이유다.

김 의원실 관계자는 "금감원과 국책은행 모두 업무 효율성만 놓고 보면 이전하지 않는 것이 맞다는 기존 입장과 동일하다"며 "금감원이 세종 등으로 이전하면 여의도에 있는 금융회사들이 감독 업무를 위해 지방을 오가야 하는 비효율이 발생할 수 있다"고 말했다.

명확한 찬반 입장을 정하지 않았지만 금융기관의 지방 이전에 우려를 표하는 의원도 적지 않다. 또 다른 국민의힘 정무위 의원실 관계자는 "공공기관 이전이 지방균형발전에 필요하다는 점에는 동의한다"면서도 "금융의 중심이 서울인 상황을 고려하면 금융기관 지방 이전이 합리적인지는 면밀히 따져봐야 한다"고 우려했다.

반면 부산 북구을을 지역구로 둔 박성훈 의원(부산 북을)은 산업은행 부산 이전에 힘을 싣고 있다. 박 의원은 윤석열 정부 당시 산업은행 부산 이전 공약을 제안하고 구체화한 인물로, 현재도 부산 지역 의원들과 함께 산업은행 유치에 적극적인 행보를 보이고 있다. 정부안이 구체화하면 관련 입법 논의에도 적극적으로 나설 것으로 예상된다.

최은석 의원(대구 동구·군위갑) 측도 기업은행의 대구 유치를 추진하고 있다. 대구에 신용보증기금이 자리 잡고 있는 만큼 기업은행이 이전하면 정책금융기관 간 시너지를 낼 수 있다는 입장이다.

최 의원실 관계자는 "기업은행을 대구로 유치하는 방향으로 계속 노력하고 있으며 대구시와도 입장을 같이하고 있다"며 "대구에 있는 신용보증기금과 기업은행 간 시너지를 낼 수 있을 것"이라고 말했다.

◆정무위 법 개정 문턱…지역구 셈법 변수

금감원과 예보, 산업은행·기업은행을 지방으로 이전하려면 정무위 소관 법률을 개정해야 한다. 현행법에는 금감원과 예보의 주된 사무소와 산업은행·기업은행 본점을 서울에 두도록 명시돼 있기 때문이다.

현재 산업은행의 부산 이전안과 기업은행의 부산·대구 이전안 등이 정무위에 계류돼 있다. 정부가 기존 법안과 다른 지역을 이전지로 결정하면 새로운 법안을 발의하고 여야 간사 협의를 거쳐 상정해야 한다.

정무위는 오는 24일 전체회의를 열어 결산안을 상정하고, 심사에 들어갈 예정이다. 이 과정에서 금융공공기관의 지방이전 문제도 거론될 것으로 예상된다. 

정무위 안팎에서는 정부안이 구체화하면 여야 간 대립보다 수도권과 지방, 유치 지역과 비유치 지역 간 갈등이 먼저 표면화할 것으로 보고 있다. 지방균형발전이라는 명분에는 공감하더라도 어떤 기관을 어느 지역으로 보낼지를 놓고 의원들의 지역구 셈법이 달라질 수밖에 없기 때문이다.

한 정무위 의원실 관계자는 "이전 지역이 달라지면 법안을 새로 발의해야 하고 정무위 상정을 위해서는 여야 간사와 의원들의 안건 협의가 필요하다"며 "각 의원이 이전 지역의 적정성을 따질 수밖에 없어 법안 상정부터 쉽지 않을 것"이라고 전망했다.

romeok@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
與 '지명직 최고위원 2인' 누구 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 취임 이틀 만에 사무총장·정책위의장 등 핵심 당직 인선을 단행하면서, 당대표가 권한을 가진 지명직 최고위원 2명 인선에 관심이 쏠리고 있다. 특히 지명직 2명의 인선에 따라 현재 3명(최민희, 이성윤, 한민수 최고위원), 2명(박선원, 서미화 최고위원)으로 나뉜 지도부 내 계파 역학구도에 변화가 가능하다는 점에서 더욱 이목이 집중된다. 이와 별도로 당 안팎에서는 청년·노동계 대표성 강화에 대한 필요성이 제기되고 있다. 청년, 노동계 발탁은 김 대표의 공약이기도 하다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 대표가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당기를 흔들고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆김민석, 핵심 당직 인선 마무리…'능력주의' 기조 선명 김 대표는 지난 18일 4선 한정애 의원을 당 살림을 총괄하는 사무총장에, 3선 권칠승 의원을 당 정책을 총괄하는 정책위의장에 각각 임명했다. 김 대표는 당선 직후인 지난 17일에는 당대표 비서실장에 김태선 의원을, 수석대변인에 박성준 의원을 임명한 데 이어 '당 4역' 인선까지 이틀 만에 마무리하며 지도부 구성에 속도를 냈다. 박성준 수석대변인은 "인선의 기본 원칙과 기준은 능력"라며 "능력을 최우선으로 고려했다"고 밝혔다. 과거 지도부에서 흔히 볼 수 있었던 지역과 계파를 안배한 '기계적 탕평'과는 차별화된 행보로 해석된다. 한정애 사무총장과 권칠승 정책위의장은 모두 문재인 정부에서 장관(한정애 환경부 장관, 권칠승 중소벤처기업부 장관)을 지낸 실무 능력이 검증된 중진들이면서도 계파색이 옅다는 공통점이 있다. 이는 전당대회 과정에서 깊어진 당내 갈등을 수습하면서도 2028년 총선 대비 조직·정책 역량을 강화하겠다는 김 대표의 의중이 반영된 결과로 풀이된다. 특히 한 사무총장은 전임 정청래 대표 체제에서 정책위의장을 역임했다. 김 대표도 전날 전남광주 국립5·18민주묘지 참배 일정을 마친 후 취재진과 만나 "당 운영의 최우선 가치는 능력"이라며 인위적 통합보다는 '실력'으로 당을 이끌어가겠다는 뜻을 재차 밝혔다. 김민석 민주당 대표와 최고위원들이 부산 현장 최고위원회를 마친 후 함께 손을 잡았다. [사진=김민석 페이스북] ◆김민석, '청년 1명 + 노동계 1명' 공언...청년은 경선 방식 가능성 높아 민주당 최고위원회는 당대표와 원내대표, 선출직 최고위원 5명, 지명직 최고위원 2명 총 9명으로 구성된다. 당내에서는 지명직 최고위원 중 1석을 청년에 배정하는 방안을 사실상 확정한 것으로 보고 있다. 나머지 1석에는 노동계를 대표할 수 있는 인사가 기용될 가능성이 거론된다. 김 대표는 지난 10일 경선기간 중 기자회견에서 "지명직 최고위원 가운데 한 명은 청년 선출 최고위원으로 하고, 또 한 명은 노동계를 대표하는 최고위원으로 지명하겠다"며 "바로 노동계 의견을 들어 지도부에 모시고 함께 상의하겠다"고 약속한 바 있다. 최민희 최고위원도 이날 부산에서 열린 첫 최고위원회의에서 "민주적 절차를 거쳐서 청년 최고위원을 선출했으면 좋겠다"며 경선 방식을 제안했다. 당 안팎에선 청년 최고위원 후보군으로 김형남 전 군인권센터 사무국장(1989년생), 정민철 전 민주당 정책위원회 부의장(2001년생), 신인규 변호사(1986년생), 김규현 변호사(1985년생) 등이 거론되고 있다. 노동계 후보군은 아직 구체적으로 거론되는 인물은 없으나, 김 대표가 노동계 의견을 청취하겠다고 밝힌 만큼 공식, 비공식 논의가 이어질 것으로 보인다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표와 한민수, 이성윤, 서미화, 박선원, 최민희 최고위원이 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당선 인사를 하고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆과거식 여성·호남 배려 인선 불필요..."전문성과 이력에 집중할 것" 전망도  과거 민주당 지도부에서는 관행적인 탕평을 위해 여성 또는 호남권 인사를 지명직 최고위원으로 임명하는 경우가 많았다. 그러나 이번에는 상황이 다르다는 게 여권의 예상이다. 현재 선출직 최고위원 5명 가운데 호남 출신이 다수를 차지하고 있어 호남권 추가 인선은 필요하지 않다는 관측이 우세하다. 최민희 최고위원을 제외하고 박선원(전남 나주), 서미화(전남 무안), 이성윤(전북 고창), 한민수(전북 익산) 최고위원은 모두 출생지가 호남이다.  민주당 관계자는 기자에게 "이번 최고위원에는 여성과 장애인 인사가 이미 포함됐다. 게다가 호남 출신 인사가 다수 들어갔기 때문에 지명직 최고위원의 경우 과거처럼 지역 배분에 초첨이 맞춰지지 않을 가능성이 크다"고 귀띔했다. 이 관계자는 이어 "영남권 목소리가 없다는 점은 아쉬운 부분"이라며 "김 대표가 계속 능력을 강조한 만큼 분야별 전문성이나 이력에 집중할 것"이라고 전망했다. seo00@newspim.com 2026-08-20 06:00
사진
이강인, A마드리드 데뷔전 결승골 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이보다 짜릿한 데뷔전이 있을 수 있을까. 이강인이 라리가 복귀전이자 아틀레티코 마드리드 이적 후 첫 라리가 공식전에서 환상적인 결승골을 터뜨리며 팀의 개막전 완승을 이끌었다. 이강인은 20일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026-27시즌 라리가 1라운드에서 후반 12분 교체 투입된 지 13분 만에 선제 결승골을 작렬시켰다. 아틀레티코 마드리드는 이강인의 선제 결승골과 바에나의 쐐기골로 말라가를 2-0으로 꺾으며 승점 3을 챙겼다.  [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 기뻐하고 있다.2026.08.20 psoq1337@newspim.com 전반전 아틀레티코는 말라가의 촘촘한 수비벽에 고전하며 0-0으로 마쳤다. 디에고 시메오네 감독은 후반 시작과 함께 마르코스 요렌테를 투입하며 변화를 꾀했지만 공격 활로는 쉽게 열리지 않았다. 후반 12분 시메오네 감독은 승부수를 던졌다. 카를로스 마르틴, 호드리고 멘도사, 아르나우 오르티스를 빼고 이강인과 줄리아노 시메오네, 알렉스 바에나를 동시에 투입했다. 이강인은 루크만과 투톱을 이루며 처진 공격수 역할로 나섰다. 투입 직후 이강인은 존재감을 과시했다. 후반 14분 30여ｍ 거리에서 과감한 왼발 중거리슛을 날렸다. 후반 20분에는 페널티아크에서 왼발 감아차기 슈팅으로 또 한 번 골문을 겨냥했다. 이어 날카로운 크로스로 코너킥을 유도하며 아틀레티코 공격에 활력을 불어넣었다. [마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.8.20 psoq1337@newspim.com 후반 25분. 오른쪽 측면에서 다비드 한츠코의 롱패스를 가슴으로 컨트롤한 이강인은 중앙으로 파고들며 수비 3명을 순식간에 제친 뒤 페널티아크 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅을 날렸다. 공은 말라가 골문 오른쪽 상단으로 정확히 빨려 들어갔다. 아틀레티코 홈 팬들의 우레 같은 환호가 터져 나왔고 이강인은 홈 관중 앞에서 무릎 슬라이딩을 하며 어퍼컷을 날렸다. 이강인의 이번 데뷔골은 2023년 6월 4일 마요르카전에서 마지막 라리가 골을 기록한 지 정확히 1173일 만에 터진 스페인 1부 리그 복귀골이기도 하다. 이강인의 골로 기선을 제압한 아틀레티코는 경기 흐름을 완전히 장악했다. 후반 28분에는 루크먼에게 환상적인 침투 패스를 찔러줬지만 루크먼의 슈팅이 상대 골키퍼 선방에 막히며 어시스트는 무산됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료의 축하를 받고 있다. 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 이강인은 경기 막판까지 헌신적인 플레이를 이어갔다. 후반 28분 아데몰라 루크먼에게 같은 침투 패스를 찔러 넣으며 기회를 창출했다. 후반 40분에는 강력한 태클로 상대 공격을 끊어내며 역습의 발판을 마련했다. 후반 42분 역습 과정에서 유려한 드리블로 상대의 반칙과 경고를 유도했다. 후반 40분에는 쐐기골이 터졌다. 알렉스 바에나가 페널티박스 왼쪽 바깥에서 얻어낸 프리킥을 직접 오른발로 골문 오른쪽 상단에 꽂아넣으며 2-0을 만들었다. 경기 종료 후 이강인은 '매치 MVP'에 선정됐다. 33분을 소화하며 1골 1도움에 버금가는 활약으로 아틀레티코의 개막전 승리를 견인한 공로를 인정받았다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣은 이강인. [사진=아틀레티코 마드리드 SNS] 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 병역법상 해외 출국 문제로 뒤늦게 팀에 합류하며 프리시즌을 충분히 소화하지 못했다. 이로 인해 개막전 선발 명단에서 제외됐지만 교체 카드로 투입되자마자 팀의 공격 전개를 완전히 바꿔놓았다. 이강인의 데뷔골은 올 시즌 아틀레티코 마드리드의 첫 번째 라리가 득점이기도 하다. 3년 만에 돌아온 스페인 무대에서 자신의 가치를 제대로 입증한 이강인은 새 시즌 AT 마드리드 공격의 핵심 첨병 역할을 예고했다. psoq1337@newspim.com 2026-08-20 06:43

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동