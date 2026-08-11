지방이전 반발 커지는 국책은행, 예보·무보도 가세

AI 핵심 요약beta
- 금융 공공기관 노조가 11일 2차 지방 이전에 반발했다.
- 산업·수출입·기업은행 노조는 서울서 첫 공동 집회를 연다.
- 예보·무보 노조도 서울 본사 유지 필요성을 강조했다.
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예보는 정책토론회·무보는 성명, 금융 공공기관 반대 확산
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 정부의 2차 공공기관 지방 이전 논의가 본격화하면서 금융 공공기관의 반발도 커지고 있다. 산업은행·수출입은행·기업은행 등 3대 국책은행 노조가 첫 공동 집회에 나서는 가운데 예금보험공사와 한국무역보험공사 노조도 반대 목소리를 내고 있다.
11일 금융권에 따르면 전국금융산업노동조합 한국산업은행·한국수출입은행·IBK기업은행지부는 이날 오후 7시 서울 여의도 산업은행 본점 인근에서 '국책은행 지방이전 저지 총력투쟁 결의대회'를 연다. 3대 국책은행 노조가 지방 이전 저지를 위해 공동 집회를 여는 것은 이번이 처음이다. 노조 측은 임직원 약 2000명이 참여할 것으로 예상하고 있다.
산업은행과 수출입은행, 기업은행은 부산시가 이전 희망 기관으로 공개적으로 거론하면서 2차 공공기관 지방 이전 대상 후보로 주목받고 있다. 노조는 지방 이전이 정책금융 수행 역량과 금융산업 경쟁력을 떨어뜨릴 수 있다고 주장한다.
3대 국책은행 노조는 공동 입장문에서 "고도의 전문성과 글로벌·전국 네트워크가 필수적인 정책금융의 근거지를 쪼개는 것은 국가 첨단산업과 중소기업 자금 생태계의 기반을 뒤흔들 수 있다"며 "고부가가치 집적 산업인 금융의 특수성을 직시하고 결정해야 한다"고 밝혔다.
반대 움직임을 이어가겠다는 뜻도 분명히 했다. 노조는 "객관적 검증과 과학적 근거 없이 전 공공기관을 일괄적으로 지방으로 밀어 넣는 것은 과거의 과오를 반복하는 탁상행정"이라며 "정부가 이를 수용하지 않는다면 가능한 모든 수단과 방법을 동원해 강제 이전 시도에 맞설 것"이라고 강조했다.
예금보험공사 노조도 지방 이전 문제를 공론화하고 나섰다. 이날 국회를 찾은 데 이어 본사에서 정책토론회를 열고 지방 이전이 금융안정 기능과 업무 효율성에 미칠 영향을 논의한다. 금융회사와 금융당국 등과의 협력이 필요한 업무 특성을 고려해 서울에 본사를 유지해야 한다는 주장이다.
한국무역보험공사 노조도 일률적인 지방 이전에 반대 목소리를 냈다. 무보는 직접 대출하는 기관과 달리 보험·보증을 통해 시중은행과 글로벌 금융기관의 수출금융 참여를 지원하는 공적수출신용기관이다.
무보 노조는 "수출기업과 국내외 은행, 정책금융기관, 주요 수출 유관기관 등으로 이어지는 수출금융 생태계와의 긴밀한 연계가 업무 수행에 핵심적"이라며 "본점을 물리적으로 분리할 경우 협업과 의사결정의 효율이 떨어지고 수출기업 지원에도 부정적인 영향이 우려된다"고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com