NH-Amundi자산운용, 제2차 ESG 추진위원회 개최

AI 핵심 요약beta
- NH-Amundi자산운용이 3일 ESG 규정 개정안을 의결했다.
- ESG 경영규정을 ESG규정으로 바꾸고 책임투자 지침에 위임했다.
- 전환 금융 근거를 마련하고 하반기 로드맵도 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 설희 인턴기자= NH-Amundi자산운용이 지난 3일 2026년 제2차 ESG 추진위원회를 개최해 'ESG 규정' 개정안을 의결했다.
11일 NH-Amundi자산운용에 따르면, 지난 3일 ESG 추진위원회는 ESG 경영과 운용을 아우르는 최상위 지침으로서 'ESG 경영규정'을 'ESG규정'으로 개정하고 운용에 관한 사항은 '책임투자 통합지침'에 위임하는 안건을 의결했다.
개정안에는 'ESG First' 비전을 목적 조항에 명문화하고 전환 금융 관련 조항을 신설하는 내용이 담겨 전환 금융 실행의 규정상 근거를 갖추게 됐다. 개정안은 이사회 최종 승인을 거쳐 확정될 예정이다.
전환 금융은 온실가스 배출이 많은 산업·기업이 과학적 근거에 기반한 전환 계획과 감축 목표를 가지고 저탄소·무탄소 경제로 전환하도록 자본을 공급하는 금융을 뜻한다.
이와 함께 연례 '2026 NH-Amundi 책임투자 및 스튜어드십 보고서' 발간 및 하반기 ESG중점 추진 사항이 보고됐다.
하반기 중점 과제로는 'NH-Amundi ESG First 2028' 로드맵 최종안 확정, 전환 금융 체계 수립, 스튜어드십 코드 개정 대응 등이 보고됐다. 로드맵은 책임투자 인프라 구축, 스튜어드십 활동 강화, 대외 협력 및 공시 강화 등 3대 목표와 10대 전략과제로 구성될 예정이다.
한편, 위원회에 앞서 전환 금융 세미나도 열렸다. PwC 김의준 파트너가 국내외 정책 동향과 회사 차원의 내재화 방안을 제언했으며 전사적인 ESG 교육 차원에서 임직원 모두가 들을 수 있도록 온·오프라인으로 동시 진행됐다.
길정섭 NH-Amundi자산운용 대표이사는 "이번 규정 개편은 그동안 분리돼 있던 경영과 운용의 ESG 기준을 하나의 체계로 묶는 작업"이라며 "규정을 정비하는 데 그치지 않고 실제 투자 의사결정 과정에 녹아들 수 있도록 전환 금융 전략을 포함한 'NH-Amundi ESG First 2028' 로드맵을 조속히 완성해 나가겠다"고 말했다.
니콜라 시몽(Nicolas Simon) NH-Amundi자산운용 부대표는 "국내외 ESG 정책과 전환 금융 기조가 강화되고 있는 만큼 Amundi가 축적해 온 글로벌 책임투자 경험을 적극적으로 공유받을 필요가 있다"며 "로드맵에 구체적인 목표를 담아 실질적인 변화로 이어지도록 하겠다"고 밝혔다.
winter1004@newspim.com