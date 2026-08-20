"양보가 생명 살린다"…세종소방, 소방차 길 터주기 훈련

AI 핵심 요약beta
- 세종소방본부가 20일 긴급차량 통행훈련을 했다.
- 도담동 주요 도로서 경찰·시와 길 터주기 훈련을 했다.
- 불법주정차 점검과 시민 양보운전 홍보도 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종소방본부가 20일 재난 현장에 출동하는 긴급차량의 원활한 통행을 위해 경찰과 시 교통관계부서가 참여하는 소방차 길 터주기 훈련을 진행했다.
소방본부에 따르면 이날 오후 2시부터 20분간 도담동 일대 주요 도로에서 '전국 동시 소방차 길 터주기 훈련'을 실시했다.
이번 훈련은 실제 긴급출동 상황을 가정해 긴급차량 통행로를 확보하고 시민들에게 올바른 양보 운전 방법을 알리기 위해 마련됐다.
소방본부와 경찰은 소방차량을 운행하며 주요 도로에서 주행훈련을 진행했다. 시는 훈련 구간 내 불법 주정차 차량을 점검·계도하며 긴급차량의 원활한 통행을 지원했다.
이재준 시의회 교육안전위원회 부위원장도 소방차량에 동승해 훈련 과정을 살피고 확성기를 통해 시민들에게 긴급차량 양보 요령을 안내했다.
신희범 본부장은 "긴급차량에 길을 양보하는 작은 실천이 시민의 생명과 재산을 지키는 데 큰 도움이 된다"며 "소방차 길 터주기가 일상적인 교통문화로 정착할 수 있도록 시민들의 적극적인 협조를 부탁드린다"고 말했다.
vincent977@newspim.com