대한체육회, 정운찬 전 국무총리·박찬호 등 11명 전문가와 韓 스포츠 미래 논의

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회가 20일 진천선수촌서 전문가그룹 위촉식을 열었다.
- 2040 K-스포츠 비전 마련을 위한 미래 전략 논의를 시작했다.
- 11명 전문가그룹과 인사이트 세션으로 추진과제를 도출한다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한체육회는 "20일 오전 11시 진천 국가대표선수촌에서 '2040 K-스포츠 비전 전문가그룹' 위촉식을 개최하며 대한민국 스포츠의 중장기 발전을 위한 미래 전략 마련에 본격 착수했다"고 이날 밝혔다.
이번 회의에서는 전문가그룹 위촉과 함께 대한체육회의 주요 정책 및 사업 현황을 소개하고, '2040 K-스포츠 인사이트 세션(2040 K-Sports Insight Session)' 운영계획을 공유했다.
해당 세션은 전문가 주제발표 세션, 정책공유 세션. 자유 토론 세션으로 운영된다. 전문가그룹은 정운찬 동반성장연구소 이사장이자 전 대한민국 국무총리, 조현재 대한피클볼협회장 겸 전 문화체육관광부 제1차관, 법무법인 율촌 오택원 변호사, 포스텍 김영석 교수, 서울대 강준호 교수, 한국체육대학교 김미옥 교수, 박찬호 팀육십일 대표이사이자 전 국가대표 야구선수 등 정부·법조·학계·체육계·민간 분야 전문가 총 11명으로 구성됐다.
대한체육회는 '2040 K-스포츠 인사이트 세션'을 통해 K-스포츠의 미래 정책방향과 구체적인 추진과제를 도출하여 2028년 2월 정기대의원총회에서 '2040 K-스포츠 비전'을 발표할 계획이다.
willowdy@newspim.com