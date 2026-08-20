전남광주특별시의회 "통합시 공공기관 우선 배정 약속 지켜야"

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시의회 기재위가 20일 정부에 우대배치 촉구했다
- 통합지역 공공기관 이전 약속을 실제 배정으로 이행하라고 했다
- 농수산 핵심기관과 AI·반도체 연계기관 우선 배치를 요구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시의회 기획재정위원회는 제2차 공공기관 지방 이전계획에 통합지역 우대 원칙과 핵심기관 우선 배치를 반영할 것을 정부에 촉구했다.
기획재정위원회는 20일 전남청사에서 성명을 발표하고 "제2차 공공기관 지방 이전계획에 통합지역 우대 배정 원칙을 명확히 반영해야 한다"고 밝혔다.
기획재정위는 "통합 지자체에 공공기관 이전을 우선하겠다는 정부의 약속이 실제 배정으로 이행돼야 한다"며 "대통령과 국무총리의 발언 및 통합법 등을 통해 공공기관 이전 우선 원칙이 제시됐다"고 주장했다.
이어 "정부가 행정통합에 참여한 지역에 실질적 지원을 해야 다른 지방자치단체의 행정통합과 국책사업 참여도 확대될 수 있다"고 강조했다.
기획재정위는 전남광주통합특별시에 기존 전남도와 광주시 규모를 웃도는 공공기관을 배정해야 한다고 요구했다.
또 농협중앙회와 수협중앙회 등 농수산 분야 핵심기관을 우선 배치하고 재생에너지와 인공지능(AI) 산업 연계 기관도 이전 대상에 포함해야 한다고 밝혔다.
호남권 반도체 클러스터 조성을 지원할 기술개발·인재양성·용수관리·소재부품장비 기업지원 관련 공공기관의 배치도 요구했다.
기획재정위는 "공공기관 이전은 기관 이전에 그치지 않고 양질의 일자리 창출과 청년 정착, 지역경제 활성화로 이어지는 정책"이라며 "320만 통합특별시민과 함께 이전 유치에 역량을 모으겠다"고 밝혔다.
ej7648@newspim.com