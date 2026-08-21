[핌in현장] 엔하이픈, 6인 재편 후 첫 컴백…"이를 갈고 준비, 최고로 빛날 앨범"

[용산=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 엔하이픈이 6인 체제로 재편 후 더욱 강렬해진 음악으로 돌아왔다.

엔하이픈이 서울 용산구에 위치한 몬드리안 서울 이태원에서 미니 8집 '더 신: 블리스(THE SIN: BLISS)' 발매 기념 미디어 간담회를 열고 "팬들에게 새로운 모습을 보여드릴 수 있게 돼 기쁘고 영광스럽다"라며 소감을 밝혔다.

타이틀곡 '블러디 파라다이스(Bloody Paradise)'는 추격과 도피가 이어지는 위기 속에서도 오직 눈앞의 서로만 바라보는 연인의 상황을 낙원(Paradise)로 표현했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 엔하이픈(정원, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키) 이 20일 오후 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원 호텔에서 열린 미니 8집 'THE SIN : BLISS' 발매 기념 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.08.20 jk31@newspim.com

이날 제이크는 "저희가 '더 신: 블리스'로 새롭게 컴백했는데 멋있고 에너지 넘치는 곡이다. 열심히 준비한 만큼 많은 관심 부탁드린다"라고 말했다.

제이는 "이번 앨범은 월드투어나 다양한 일정을 소화하며 바쁘게 준비했다. 이번 앨범을 '엔하이픈 커리어 최고의 앨범'이라고 자부한다. 기다려주신 많은 분들에게 보답될 수 있는 앨범이라고 확신한다"라며 자신감을 내비쳤다.

성훈은 "미니 7집은 뱀파이어가 연인과 도피를 시작하는 내용을 담았다. 미니 8집은 도피 과정에서 힘든 일이 많았지만, 함께하는 것 자체가 축복이라는 것을 깨닫는 내용을 담았다. 위기 속에서 사랑이 깊어지는 로맨스를 느낄 수 있는 앨범"이라고 소개했다.

선우는 타이틀곡에 대해 "사랑하는 사람만 곁에 있다면 그것이 낙원이라는 메시지를 담고 있다. 이번 곡도 멜로디도 좋고, 중독성이 있다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 엔하이픈(정원, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키) 이 20일 오후 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원 호텔에서 열린 미니 8집 'THE SIN : BLISS' 발매 기념 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.08.20 jk31@newspim.com

니키는 "이를 갈고 준비해서 그만큼 자신감이 있다. 타이틀이 요즘 유행하는 사운드지만, 저희로서는 처음 시도하는 장르다. 트렌디함과 신선함을 동시에 느낄 수 있는 곡이라고 생각한다. 노래뿐 아니라 퍼포먼스도 중독성 있기 때문에 하루빨리 팬들과 대중에게 보여드리고 싶은 마음"이라고 말했다.

특히 성훈은 "저희도 처음에 들었을 때 지금까지 해온 것들과 다르다고 느꼈다. 개인적으로 비유를 하자면, 떡볶이라는 음식은 주변에서 쉽게 구해서 먹을 수 있고 자극적인 음식이다. 이번 타이틀곡은 레스토랑에서 먹는 떡볶이 느낌"이라고 부연했다.

지난 3월 메인보컬 희승이 솔로 아티스트 전향을 이유로 탈퇴하면서 엔하이픈은 7인조에서 6인조로 재편됐다. 이번 미니 8집은 6인 체제 후 첫 컴백이다.

이에 정원은 "저희는 모두 같은 마음이었다. 어떤 상황에서도 무대와 퍼포먼스를 최우선으로 생각하자는 거였다. 실제로 투어를 통해 팬들에게 많은 에너지를 받았고, 저희와 같은 마음이라는 것을 확인할 수 있었다. 그 덕에 컴백까지 잘 준비할 수 있었다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 엔하이픈 선우(오른쪽 두번째)가 20일 오후 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원 호텔에서 열린 미니 8집 'THE SIN : BLISS' 발매 기념 기자간담회에서 질문에 답하고 있다. 2026.08.20 jk31@newspim.com

이어 "6인 체제 이후 첫 앨범인데, 저희가 항상 생각했던 것은 작품의 결과물이었다. 앨범을 녹음할 때부터 멤버의 수보다, 더 좋은 앨범을 만들기 위한 생각이 더 컸다"고 덧붙였다.

엔하이픈은 미니 5집 '오렌지 블러드(ORANGE BLOOD)' 이후 발매하는 앨범마다 꾸준히 더블 밀리언셀러를 달성하고 있다. 또한 정규 2집 '로맨스: 언톨드(ROMANCE: UNTOLD)'로는 트리플 밀리언셀러를 기록했다. 팀 재편 후 첫 컴백에 힘을 쏟은 만큼 성적에 대한 이목이 쏠리고 있다.

제이크는 "이번에 너무 좋은 곡으로 컴백했다고 생각한다. 그래서 저희 역시 음원차트나 빌보드에서도 좋은 성적을 기대하고 있는 중"이라고 답변했다. 이어 제이는 "이번 앨범은 정말 자신이 있다고 말씀드릴 수 있다. 저희 커리어에 최고로 빛이 날 앨범이기 때문에 좋은 성적을 거둘거라고 자신한다"고 강조했다.

현재 월드투어 '블러드 사가(BLOOD SAGA)'를 진행 중인 이들은, 점차 규모를 확대하고 있다. 연말인 오는 12월부터는 일본 4대 돔투어를 앞두고 있다. 엔하이픈은 "팬들이 있는 곳 어디라도 가고 싶다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 엔하이픈(정원, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키) 이 20일 오후 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원 호텔에서 열린 미니 8집 'THE SIN : BLISS' 발매 기념 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.08.20 jk31@newspim.com

제이크는 "저희가 일본 돔 투어가 예정돼 있다. 그동안 많은 투어를 하면서 더 많은 팬 앞에서 공연하는 게 목표라고 생각한다. 아직 못 가본 곳이 많기 때문에, 팬들이 있는 곳이라면 어디든 찾아가고 싶은 마음"이라고 말했다.

이제 7년차가 된 엔하이픈에게 남은 숙제는 바로 재계약이다. 정원은 "아직 구체적으로 논의를 하고 있지 않다. 다만, 팬들에게 좋은 결과가 있을 수 있도록 잘 해 나갈 것"이라며 조심스러운 태도를 보였다.

끝으로 엔하이픈은 "잘 마무리하는 게 목표인 것 같다. 6명이서 하는 앨범이라 정말 자신있다. 또 신나는 앨범으로 돌아왔으니 앞으로도 기대해주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

오는 21일 발매되는 엔하이픈의 미니 8집 '더 신: 블리스'에는 타이트곡 '블러디 파라다이스'를 포함해 '투 풀스(Two Fools)', '속보', '스턱(Stuck)', '배드 포 유(Bad For You)', '사랑의 잔해', '최후의 순간', '체크메이크(Checkmate)', '하이라이트(Highlight)', '가려진 진실'까지 총 10곡이 수록된다.

alice09@newspim.com