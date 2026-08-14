엔하이픈, '더 신 : 블리스' 팝업 오픈

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 엔하이픈이 새 앨범의 세계관을 직접 체험할 수 있는 특별한 공간을 선보인다.

엔하이픈은 오는 21일부터 26일까지 서울 용산구 하이브 사옥 1층에서 '엔하이픈 더 신 : 블리스 팝업 스토어'를 연다. 미니 8집 '더 신 : 블리스(THE SIN : BLISS)' 발매를 기념해 열리는 이번 팝업은 팀 고유의 앨범 서사에 더욱 깊이 몰입할 수 있는 공간으로 구성된다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 엔하이픈 팝업 스토어 포스터. [사진=빌리프랩] 2026.08.14 moonddo00@newspim.com

팝업은 시청각적인 요소를 고루 활용해 풍성한 볼거리와 즐길거리를 선사한다. 신보 비주얼을 감상할 수 있는 미디어월, 신곡 음원을 들을 수 있는 청음존, 타이틀곡 '블러디 파라다이스(Bloody Paradise)'의 감성이 온전히 느껴지는 포토존 등 다채로운 코너가 관람객을 맞이한다.

팝업에서 만날 수 있는 머치 또한 '더 신 : 블리스'의 색채를 가득 머금는다. 신보의 디자인 요소인 호피 무늬와 과감한 컬러를 활용한 접이식 가방, 파우치, 앨범 로고가 새겨진 물병과 티셔츠 등 디자인과 실용성을 겸비한 아이템이 준비된다. 앞서 페이크 광고 형태로 제작된 미니 8집 '엔진 버전'의 콘텐츠를 응용한 핀 배지도 색다른 재미를 더한다. 팝업 구매 고객만을 위한 미공개 셀카 포토카드도 제공된다.

한편 엔하이픈은 오는 21일 오후 1시 미니 8집 '더 신 : 블리스'를 전 세계 동시 발매한다. 이번 앨범은 금기를 깨고 전대미문의 도피를 선택한 연인이 '함께하는 것 자체가 축복(Bliss)'임을 깨달아 가는 스토리를 담아낸다.

타이틀곡 '블러디 파라다이스'는 추격과 도피가 이어지는 위기 속에서도 오직 눈앞의 서로만을 바라보는 연인의 상황을 낙원으로 표현한 브라질리언 펑크 곡이다.

moonddo00@newspim.com