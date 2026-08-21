국내은행 대출 연체율 0.56%…한 달 새 0.11%p 하락

AI 핵심 요약beta
- 금감원은 21일 국내은행 원화대출 연체율이 0.56%로 하락했다고 밝혔다.
- 분기 말 부실채권 상각·매각 확대가 연체율 하락을 이끌었다.
- 기업대출 연체율은 0.68%로 낮아졌지만 전년보다 올랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 국내은행의 원화대출 연체율이 분기 말 부실채권 정리 확대의 영향으로 한 달 만에 0.11%포인트(p) 하락했다. 다만 기업대출 연체율은 지난해 같은 기간보다 상승했다.
21일 금융감독원에 따르면 지난 6월 말 국내은행의 원화대출 연체율은 0.56%로 전월 말(0.67%) 대비 0.11%p 하락했다. 전년 동월 말(0.52%)과 비교하면 0.04%p 높은 수준이다.
은행권이 분기 말 연체채권 상각·매각을 확대하면서 연체율이 낮아졌다. 6월 중 연체채권 정리 규모는 5조3000억원으로 전월보다 3조8000억원 증가했다. 같은 기간 신규 연체 발생액은 3조3000억원에서 2조6000억원으로 7000억원 감소했다.
6월 신규 연체율은 0.10%로 전월보다 0.03%p, 전년 동월보다 0.01%p 각각 하락했다. 신규 연체율은 월중 새로 발생한 연체액을 전월 말 대출잔액으로 나눈 수치다.
부문별로 기업대출 연체율은 0.68%로 전월 말보다 0.16%p 하락했다. 다만 전년 동월 말과 비교하면 0.08%p 상승했다.
대기업대출 연체율은 0.22%로 전월 대비 0.05%p 하락했지만 전년 동월 대비로는 0.08%p 올랐다.
중소기업대출 연체율은 0.82%로 전월보다 0.18%p 낮아졌다. 중소법인 연체율은 0.92%, 개인사업자대출 연체율은 0.69%로 각각 전월 대비 0.19%p, 0.15%p 하락했다. 전년 동월과 비교하면 중소법인은 0.13%p, 개인사업자는 0.03%p 각각 상승했다.
가계대출 연체율은 0.40%로 전월 대비 0.05%p, 전년 동월 대비 0.01%p 하락했다.
주택담보대출 연체율은 0.28%로 전월보다 0.03%p 낮아졌다. 주택담보대출을 제외한 신용대출 등 가계대출 연체율은 0.77%로 전월 대비 0.13%p 하락했다.
금감원은 6월 연체율이 큰 폭으로 하락했지만 은행권이 분기 말 연체채권 상각·매각을 확대한 데 따른 영향이 크다고 평가했다.
금감원은 "글로벌 금리 상승 기조와 중동 상황 장기화 등 경제 여건의 불확실성을 고려하면 향후 연체율이 반등할 가능성이 남아 있다"며 "은행권의 건전성을 면밀히 모니터링하고 선제적인 손실흡수 능력 확충과 부실채권 상각·매각을 유도할 예정"이라고 말했다.
romeok@newspim.com