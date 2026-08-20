김원기 의정부시장, 캠프 잭슨·유류저장소 개발 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 김원기 의정부시장이 19일 캠프 잭슨과 유류저장소를 점검했다.
- 수도권 규제와 재정 부담 속 개발 방안과 전략을 논의했다.
- 안전한 공사와 사업 속도를 당부하며 도시 성장 기반을 강조했다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 김원기 의정부시장이 지난 19일 미군 반환공여지인 캠프 잭슨과 유류저장소 도시개발사업 현장을 잇따라 방문해 주요 현안 사업 추진 현황을 점검했다.
20일 시에 따르면 김 시장은 이날 현장 점검을 통해 각 사업의 추진 상황을 직접 확인하고 향후 사업 추진 과정에서 필요한 행정·제도적 과제를 종합적으로 살폈다.
시는 김원기 의정부시장이 수도권 중첩 규제와 재정 부담 등으로 개발에 난항을 겪어온 캠프 잭슨을 찾아 대상 부지와 인근 도로 등 주변 기반시설 전반을 점검하고 사업의 실행력을 높이기 위한 구체적인 개발 방안과 추진 전략에 대해 관계자들과 논의했다고 전했다.
이어 유류저장소 도시개발사업 현장으로 이동한 김 시장은 사업 진행 상황을 확인하고 부지 내에 조성 중인 미래역량직업체험센터 공사 현장을 살폈다.
이 자리에서 김 시장은 안전수칙을 철저히 준수해 공사를 진행할 것을 당부하는 한편 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 만전을 기해 줄 것을 주문했다.
김원기 시장은 "캠프 잭슨과 유류저장소가 의정부의 미래를 준비하는 기회의 공간으로 자리 잡을 수 있도록 사업 추진에 속도를 내겠다"며 "시민이 체감할 수 있는 지속 가능한 도시 성장의 기반을 만들어가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com