추미애 지사 "의도치 않은 사건, 예방해야 좋은 직장문화 꽃필 수 있어"

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 20일 간부 200여 명 대상 성희롱·성폭력 예방교육을 했다
- 추미애 지사는 직속 보고체계로 신속 대응과 예방 필요성을 강조했다
- 도는 피해자 보호와 성평등한 공직문화 정착을 지속 추진하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 20일 도청 다산홀에서 간부공무원 200여 명을 상대로 '2026년 간부공무원 성희롱·성폭력 예방 특별교육'을 진행했다고 밝혔다.
도에 따르면 이번 교육은 조직 내 성희롱·성폭력에 대한 간부공무원의 책임 의식을 높이고 상호 존중과 성평등에 기반한 조직문화를 정착시키기 위해 마련됐다. 강연은 폭력예방 통합교육 전문강사인 장재성 계명대학교 경찰행정학과 교수가 맡았다.
추미애 경기도지사는 이날 인사말에서 "꾸준히 우리 사회 인식이 높아지고 있지만 그럼에도 평소에 이런 강의를 잘 듣지 않는다면 부지불식간 큰 사건으로 번질 수 있다"며 "의도치 않거나 일어나지 말아야 할 사건들을 예방해야 좋은 직장문화도 꽃필 수 있다"고 밝혔다.
이어 자신의 별명인 '추다르크'를 언급하며 "(그런 별명을 가진) 저라고 상대방이 나한테 지나치게 무례하게 구는데 불편한 느낌을 안 가질까요. 그렇지 않다"며 "상대방이 눈치를 못 채고 안 고치면 한 번씩 알려주고 싶은데 그런 지혜로운 방안이 뭐가 있을까 늘 고민스러웠다"고 털어놨다.
그러면서 "이런 문제는 직무상 스트레스로 쌓이지 않게끔 빨리 해소해야겠다는 생각에 도지사 직속 보고 체계를 구축하고 있다"며 "경기도만큼은 이런 일로 직장 내 스트레스가 되는 그런 일은 없었으면 한다"고 당부했다.
경기도는 앞으로도 피해자 보호와 신속·엄정한 사건 대응을 원칙으로 예방교육을 강화하고 관리자의 책임 의식 제고와 성평등한 공직문화 정착을 지속해서 추진할 방침이다.
1141world@newspim.com