성북구, 중장년층 패션 창업 교육…실무형 과정·AI 활용 지원

AI 핵심 요약beta
- 성북구가 20일 중장년 패션 창업 봉제교육생을 모집했다
- 사전조사서 92% 참여 의사, 50~60대가 78.2%였다
- 10명 선발해 9월7일부터 57시간 실무·판로 지원했다
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 성북구는 (사)서울패션섬유봉제협회에 위탁 운영 중인 성북스마트패션산업센터와 성북50플러스센터가 협력해 '중장년층 대상 패션 창업 봉제 교육생'을 모집한다고 20일 밝혔다.
교육은 중장년층 300명을 대상으로 진행한 사전 수요 조사 결과를 바탕으로 기획됐다. 조사 결과 응답자의 92%가 교육 참여 의사를 밝혔고, 이 중 50~60대 비중이 78.2%에 달해 교육 후 실질적인 창업·취업, 온라인 판로 연계 지원에 대한 높은 수요를 반영했다.
모집 분야는 의류·소품 관련 패션 창업 과정으로, 해당 분야 취·창업을 희망하는 중장년층 총 10명을 선발한다. 선발된 교육생들은 오는 9월 7일부터 약 한 달 반 동안 성북스마트패션산업센터, 청년창업큐브, 성북50플러스센터 등에서 총 57시간에 걸쳐 교육을 이수하게 된다.
교육 과정은 상품기획, 수패턴 제작, 특종 장비 활용 봉제 실습, 우투 캐드 등 의류 제작 전 공정을 다루며, 수료 후에는 생성형 인공지능(AI) 활용 콘텐츠 제작, 유통·마케팅 컨설팅까지 원스톱으로 지원한다.
유지용 서울패션섬유봉제협회장은 "지난해 성북50플러스센터와 체결한 업무협약(MOU)을 바탕으로 이번 교육을 마련했다"며 "중장년층이 패션 제조 산업 분야에서 지속해서 일할 수 있는 생태계가 조성되길 기대한다"고 전했다.
김일권 성북50플러스센터장은 "단순한 기술 교육을 넘어 창업과 판로 개척으로 이어지는 실무형 맞춤 교육"이라며 "성북구 기간산업인 패션 제조 분야에서 중장년층의 지속 가능한 일자리 창출을 위해 다각적인 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
이승로 성북구청장은 "성북구의 핵심 기반 산업인 패션 봉제 분야와 지역 중장년 세대의 풍부한 역량이 만나 동반 상승을 일으키는 뜻깊은 사업"이라며 "앞으로도 인생 2막을 준비하는 중장년층이 실질적인 창업과 일자리로 이어질 수 있도록 맞춤형 지원 체계를 더욱 견고히 구축하겠다"고 말했다.
kh99@newspim.com