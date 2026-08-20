三星电子将于27日发布Galaxy S26系列新品

纽斯频通讯社首尔8月20日电 韩国三星电子20日宣布，将于27日21时举行"Samsung Galaxy Event"活动，发布Galaxy S26系列新品。业内预计，Galaxy S26系列FE有望亮相。

三星电子Samsung Galaxy Event活动邀请函。【图片=三星电子提供】

三星电子表示，此次活动将通过三星官网和三星电子优兔（YouTube）频道线上直播。三星电子尚未公布具体产品名称，仅表示将发布一款"提供Galaxy S26系列在相机、人工智能（AI）等方面核心体验以及最新One UI"的全新Galaxy产品。

据业内预测，Galaxy S26 FE将在保留Galaxy S系列旗舰产品主要设计和功能的基础上，对部分规格进行调整，以降低产品价格。

据此前披露的信息，Galaxy S26 FE预计配备6.7英寸Dynamic AMOLED 2X显示屏，最高支持120Hz刷新率，并搭载三星电子Exynos 2500处理器。

在摄像方面，该机预计后置5000万像素主摄像头、1200万像素超广角摄像头和800万像素长焦摄像头，电池容量预计约为4900毫安时。

FE是三星Galaxy S系列的产品线之一，主要在保留旗舰产品主要设计和功能的基础上调整部分配置，以降低消费者购买门槛。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社