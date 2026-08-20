전북연구원 "농협중앙회 전북 이전 통한 농생명 혁신체계 완성"

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농촌진흥청·국립과학원 등 핵심기관 집적, 연간 연구개발 예산 1조원 이상

국가식품클러스터 189개 기업·새만금·국민연금 연계 농생명 가치사슬 구축

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북연구원이 20일 농협중앙회와 농협경제지주·농협금융지주 등 관련 기관의 전북특별자치도 이전을 통해 국가 농생명산업 혁신체계를 완성해야 한다고 제안했다.

전북연구원은 이슈브리핑을 통해 전북은 농촌진흥청과 4개 국립과학원, 한국식품연구원, 한국농업기술진흥원 등 핵심 농생명 연구기관이 집적된 지역으로 연간 연구개발 예산만 1조원을 넘어선다고 설명했다.

여기에 국가식품클러스터에는 189개 기업이 입주해 있고 새만금은 첨단 농업·물류 거점으로 조성되고 있으며 국민연금공단까지 자리해 연구·산업·금융을 연계할 수 있는 기반을 갖추고 있다고 강조했다.

전북특별자치도청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.08.20 lbs0964@newspim.com

그러나 우수한 농생명 연구개발 성과가 현장 보급과 시장 확산, 금융 지원으로 이어지지 못하면서 투자 효과가 떨어지고 있다고 지적했다.

과거 공공기관 이전에서도 지역 산업 생태계와 연계되지 않은 기관은 지역 파급효과가 제한적이었으며 정책과 자금을 결정하는 핵심 기능은 여전히 수도권에 집중돼 있다는 분석이다.

특히 농촌지역 소멸위기와 지역 농축협의 경영기반 약화가 심화되는 상황에서 농업 현장을 촘촘하게 연결할 수 있는 농협의 역할이 중요하다고 진단했다.

연구원은 단순한 기관 이전을 넘어 농협중앙회의 정책·조정 기능과 농협경제지주·농협금융지주의 유통·자금 기능을 함께 전북에 배치해야 농생명 혁신체계가 실질적으로 작동할 수 있다고 제안했다.

구체적으로 ▲연구성과의 혁신 확산을 위한 원스톱 플랫폼 구축 ▲글로벌 K-푸드 수출 생태계 완성 ▲산업육성형 농생명 금융플랫폼 구축 등 3대 전략을 제시했다.

연구성과 확산을 위해서는 전북에 집중된 농생명 연구개발 성과를 농협 조직망을 통해 농업 현장에 신속하게 보급하는 전달체계를 구축하고 계약재배와 국가식품클러스터, 농협 유통·물류망, 새만금 신항만을 연결해 K-푸드 수출 경쟁력을 높여야 한다고 설명했다.

또 국민연금공단 기금운용본부를 중심으로 형성된 전북의 금융 역량과 농협금융지주를 결합해 스마트농업, 푸드테크 등 신산업의 창업부터 성장까지 지원하는 투자형 금융 생태계를 조성해야 한다고 강조했다.

전북연구원 관계자는 "농협중앙회의 전북 이전은 특정 지역에 대한 배려가 아니라 국가 농생명산업 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 전략적 선택"이라며 "연구·산업·금융을 전북에서 하나의 가치사슬로 연결해 농촌 소멸위기를 극복하고 농정 대전환을 실현해야 한다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com