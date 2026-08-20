충북농기원, 흑피 중소형 수박 신품종 '썬스타' 개발

AI 핵심 요약beta
- 충북농업기술원이 20일 중소형 수박 ‘썬스타’를 개발했다.
- 썬스타는 흑색 껍질과 적색 과육을 지닌 4㎏ 안팎 수박이다.
- 품종보호 등록 뒤 도내 농가 보급과 생산 확대에 나선다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북농업기술원이 변화하는 수박 소비시장에 대응해 흑색 껍질을 가진 중소형 수박 신품종 '썬스타'를 개발했다.
충북농업기술원은 도내 중소형 수박 생산 기반을 확대하기 위해 자체 육성한 '썬스타'의 품종보호 출원을 국립종자원에 마쳤다고 20일 밝혔다.
'썬스타'는 짙은 흑색 과피와 선명한 적색 과육을 가진 원형의 중소형 수박이다.
과중은 4㎏ 안팎으로 취급과 보관이 편리하고 당도는 평균 12.7브릭스다. 아삭한 식감과 우수한 맛으로 상품성을 갖춘 것이 특징이다.
충북농기원은 현재 품종보호 출원을 마친 상태로 앞으로 2년간 재배심사를 통해 구별성·균일성·안정성 등을 검증받을 예정이다.
품종보호 등록이 완료되면 안정적인 종자 공급체계를 마련해 도내 농가 보급에 나설 계획이다.
수박연구소는 최근 1∼2인 가구 증가 등으로 수박 소비 형태가 변화함에 따라 중소형 수박을 새로운 농가 소득원으로 육성하고 있다.
지난해 최종 품종 심사를 통과한 '골드킹'과 '그린킹'의 재배면적을 확대하는 등 충북을 중소형 수박 특화 생산지로 조성하기 위한 사업도 추진하고 있다.
김은정 충북농업기술원 수박연구소장은 "썬스타 개발로 농업인들이 선택할 수 있는 중소형 수박 품종이 다양해질 것으로 기대한다"며 "자체 육성 품종의 안정적인 재배기술을 확립하고 농가 보급을 확대해 충북 중소형 수박의 생산 기반과 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com