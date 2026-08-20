진천군, 초평호 미르309 출렁다리 진입로 일부통제...낙석방지 공사

AI 핵심 요약beta
- 진천군이 20일 미르309 출렁다리 진입로 일부를 통제했다.
- 초평호 미르숲 낙석 위험지에 방지망 공사를 진행해서다.
- 24일부터 9월 21일까지 우회로를 이용해야 한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군이 초평호 미르숲 일원의 낙석 안전사고 예방을 위해 오는 24일부터 다음 달 21일까지 '미르309 출렁다리' 진입로 일부 구간을 통제한다.
진천군은 미르숲 내 낙석 위험 지역에 낙석방지망 설치 공사를 진행함에 따라 방문객 안전을 최우선으로 확보하기 위해 이 같은 조치를 결정했다고 20일 밝혔다.
통제 기간은 24일부터 9월 21일까지 약 한 달간이다.
군은 관람객 불편을 최소화하기 위해 우회로를 마련했다.
우회로는 '야외음악당 ↔ 초평호 하늘다리 ↔ 미르309 출렁다리' 구간으로 이 경로를 이용할 경우 미르309 출렁다리와 황토맨발 숲길은 차질 없이 정상적으로 이용할 수 있다.
군은 우회로 안내도를 배포하며 방문객들의 혼선을 줄일 방침이다.
군 관계자는 "이번 공사는 미르숲을 찾는 방문객들의 안전을 위해 반드시 필요한 조치"라며 "공사 기간 우회로 이용에 따른 양해와 협조를 부탁드리며 공사를 신속하고 안전하게 마무리하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com