[프로축구] 포항, K4 진주시민 꺾고 코리아컵 8강 진출...전북은 당진에 패배 탈락

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 코리아컵 통산 최다 우승(6회)에 빛나는 프로축구 K리그1 포항 스틸러스가 K4리그 진주시민축구단을 상대로 역전승을 거두고 코리아컵 8강에 올랐다. 또 다른 최다 우승팀이자 디펜딩 챔피언인 전북 현대는 승부차기 끝에 K3리그 당진에게 패하며 코리아컵 2연패 도전이 무산됐다.

포항은 19일 광양축구전용구장에서 열린 2026-2027 하나은행 코리아컵 16강전에서 진주시민축구단을 3-1로 꺾었다.

[서울=뉴스핌] 포항의 브라질 출신 외국인 공격수 조르지. [사진=한국프로축구연맹] 2026.08.19 football1229@newspim.com

당초 이 경기는 포항의 홈구장 포항스틸야드에서 열릴 예정이었지만, 경기장 안전 문제로 광양축구전용구장으로 장소가 변경됐다.

장대비 속에서 열린 경기 초반 분위기는 진주시민으로 흘러갔다. 전반 11분 이승환의 패스가 굴절된 뒤 골 지역 왼쪽에 있던 이호영에게 연결됐다. 이호영은 오른발 슈팅으로 포항 골망을 흔들었다.

전반을 0-1로 뒤진 채 마친 포항은 후반 들어 승부를 뒤집었다. 포항은 후반 20분 조르지의 패스를 받은 황서웅이 페널티아크 부근에서 오른발 중거리 슈팅으로 동점골을 터뜨렸다.

5분 뒤에는 조르지가 직접 해결했다. 후반 25분 김승호의 패스를 받은 조르지는 페널티아크 왼쪽에서 강한 오른발 슈팅으로 역전골을 넣었다.

조르지는 후반 33분 골문 왼쪽에서 왼발 슈팅으로 한 골을 더 추가했다. 이날 조르지는 2골 1도움으로 포항의 모든 득점에 관여하며 8강행을 이끌었다.

[서울=뉴스핌] 전북 현대 정정용 감독. [사진=한국프로축구연맹] 2026.08.19 football1229@newspim.com

'디펜딩 챔피언' K리그1 전북현대는 전주월드컵경기장에서 열린 당진시민축구단(K3리그)과의 경기에서 연장전까지 2-2 무승부를 거둔 후, 승부차기에서 3-5로 패배해 탈락했다.

전북은 전반 10분 만에 당진시민의 류연준에게 선제골을 허용했다. 전반 19분 전북 이탈로가 동점골을 기록했으나, 후반 4분 최시온이 실점하며 다시 당신시민에게 리드를 허용했다.

후반 19분 한석진이 동점골을 넣었지만, 연장 접전 끝에도 승패가 갈리지 않았다. 이어진 승부차기에선 전북의 3번 키커 김하준이 당진시민 골키퍼 최영은을 뚫지 못했다. 전북은 기적의 희생양이 됐다.

대전하나시티즌은 K리그2 충남아산을 꺾고 8강에 합류했다. 대전은 이순신종합운동장(충남 아산)에서 열린 원정 경기에서 충남아산에 3-2로 이겼다.

대전은 전반 22분 이명재의 크로스를 디오고가 헤더로 마무리해 앞서갔다. 충남아산은 전반 42분 한교원의 뒤꿈치 패스를 받은 박성우가 왼발 슈팅으로 동점골을 넣었다.

대전은 후반 6분 다시 리드를 잡았다. 이명재가 페널티지역 왼쪽으로 침투해 내준 컷백 패스를 마사가 오른발로 차 넣었다. 후반 42분에는 정재희가 추가골을 터뜨렸다. 충남아산은 후반 추가시간 은고이가 한 골을 만회했지만 승부를 뒤집지는 못했다.

[서울=뉴스핌] 대전하나시티즌 황선홍 감독. [사진=한국프로축구연맹] 2026.08.19 football1229@newspim.com

광주FC는 울산종합운동장에서 열린 울산시민축구단(K3)을 1-0으로 제압했다. 광주는 전반 35분 김종석의 패스를 받은 바 루아가 골 지역 오른쪽에서 왼발 슈팅으로 결승골을 넣었다. 코트디부아르 출신 공격수 바 루아의 광주 입단 첫 골이다.

김포FC는 김포종합운동장에서 김천 상무를 2-1로 꺾었다. 김천은 전반 30분 이찬욱의 헤더 골로 먼저 앞섰지만, 김포는 후반 채프먼과 장부성의 연속골로 역전승을 거뒀다.

안양은 안양종합운동장에서 열린 제주와의 경기에서 2-1로 승리했다. 전반 31분 제주 최병욱에게 선제골을 허용했지만, 후반 4분 김영찬, 후반 23분 이진용의 연속 득점이 터지면서 2-1로 승리했다.

부산구덕운동장에선 K리그1 부천FC가 연장 접전 승부 0-0 무승부 이후 진행된 승부차기에서 K리그2 부산아이파크를 5-3으로 제압했다.

강릉종합운동장에서는 K리그1 강원FC가 0-0 무승부 직후 승부차기에서 K리그2 성남FC를 4-3으로 따돌렸다.

코리아컵은 이번 대회부터 가을에 시작해 이듬해 봄에 마치는 추춘제로 개편됐다. 8강 이후 일정은 2027년 5월 재개된다. 8강전은 내년 5월 19일, 준결승전은 5월 26일, 결승전은 6월 5일에 열릴 예정이다.

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