'우리들의 발라드2', 2라운드 '탑백귀' 모집

AI 핵심 요약beta
- SBS 우리들의 발라드2가 19일부터 탑백귀를 모집했다.
- 탑백귀는 28일까지 지원 가능하며 2라운드 녹화에 참여한다.
- 우리들의 발라드2는 10월 SBS에서 첫 공개된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = SBS '우리들의 발라드2'가 새로운 스타를 탄생시킬 2라운드 녹화를 앞두고 '탑백귀' 공개 모집에 나선다.
앞서 진행된 1라운드 녹화에서는 전현무, 정재형, 차태현, 박경림, 정승환에 이어 문근영, 주우재, 로이킴이 새로운 '탑백귀 대표단'으로 소개되어 큰 박수를 받았고, 지난 시즌보다 더욱 어려진 평균 나이 17.9세 어린 참가자들이 대중 음악사를 빛낸 수많은 명곡 무대를 선보이며 기립박수가 터지기도 했다.
2라운드 '탑백귀' 역시 누구보다 먼저 '확신의 대중픽'을 알아봤다고 자부한다면, 뜨는 노래, 뜨는 가수는 누구보다 먼저 알아봤던 '탑백귀'라면 남녀노소 누구나 '탑백귀' 신청이 가능하다. 오늘(19일)부터 28일까지 지원할 수 있으며, 지원 방법은 SBS '우리들의 발라드' 공식 홈페이지를 통해 온라인 접수가 가능하다. 추첨을 통해 '탑백귀'에 선정되면 내달 12일에 진행되는 '우리들의 발라드2' 2라운드 녹화에 참여할 수 있다.
한편, '우리들의 발라드2'는 이번 달 초에 진행된 1라운드 녹화를 시작으로 본격적인 두 번째 시즌 시작을 알렸다. 지난 첫 시즌에서 전 회차 2049 시청률 1위, 넷플릭스 한국 시리즈 톱10 진입, 온라인 누적 조회수 1억뷰, '제 39회 한국 방송대상' 연예오락TV 부문 작품상까지 휩쓸었던 '우리들의 발라드'는 이번 시즌에 전현무, 정재형, 차태현, 박경림, 문근영, 주우재, 로이킴, 정승환까지 여덟 명의 탑백귀 대표를 확정하면서 지난 시즌과 차별화되고 강력해진 새 시즌을 예고했다.
'오디션 명가' SBS와 대한민국 문화 콘텐츠 기업이자 최고의 매니지먼트사 SM C&C가 함께 참여하는 대형 프로젝트 오디션 '우리들의 발라드2'는 오는 10월, SBS에서 첫 공개된다.
moonddo00@newspim.com