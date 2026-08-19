성남시, '국제 병원·헬스테크 박람회'서 10개 기업과 공동관 운영

AI 핵심 요약beta
- 성남시가 19일부터 21일까지 KHF 2026 공동관을 운영했다
- 의료기기·바이오헬스 10개 기업의 판로 확대를 지원했다
- 국내외 시장 홍보와 협력 기회 확보를 추진했다
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[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시는 19일부터 21일까지 '국제 병원 및 헬스테크(건강 기술) 박람회(KHF 2026)'에서 성남시 공동관을 운영한다고 밝혔다.
이번 박람회에서는 의료기기, 병원 설비, 의료 인공지능(AI), 의료정보시스템, 디지털 헬스케어, 의료로봇, 재활, 병원 건축 등 의료산업 전반의 최신 기술과 동향을 한자리에서 확인할 수 있다.
성남시는 기술력과 제품 경쟁력, 시장 확장 가능성 등을 고려해 선정한 의료기기·바이오헬스 분야 10개 기업과 공동관을 구성해 비즈니스 매칭을 통한 판로와 협력 기회를 확보를 지원할 계획이다.
성남시에서는 안과용 의료기기, 스마트 인솔 기반 보행분석 및 진단기기, 재활의료기기, 다관절 복강경 수술기구, 정형외과 수술 의료기기, 병·의원 대상 AI 소프트웨어, 수술실 장비, 경두개 자기자극술 기반 뇌자극 의료기기, 처방전 스마트오더 서비스 플랫폼, 경막외 카테터 등의 제품이 참가한다.
성남시 관계자는 "이번 박람회가 우수한 기술력을 갖춘 성남의 의료기기·바이오헬스 기업을 국내외 시장에 널리 알리고 새로운 판로를 개척하는 기회가 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 기업들이 시장 경쟁력을 높이고 국내외 판로 확대와 글로벌 시장 진출 등 실질적인 성과를 낼 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
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