삼척시, 도계읍·근덕면 LPG배관망 구축…8·12월 순차적 가스 공급

AI 핵심 요약beta
- 삼척시가 19일 도계읍·근덕면 1294세대에 LPG배관망 구축을 추진했다.
- 도계읍 650세대는 설치를 마치고 4월부터 가스를 공급했다.
- 근덕면 등 644세대는 연내부터 12월까지 순차 공급할 계획이다.
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시는 연료비 부담을 덜고 에너지 이용 편의를 높이기 위해 도계읍과 근덕면 일원 1294세대를 대상으로 LPG배관망 구축을 추진했다고 19일 밝혔다.
시는 도계읍 도계리와 전두리 일원 650세대를 위해 사업비 133억 원을 들여 LPG 저장시설과 배관망 등 설치를 완료했으며 지난 4월 가스 공급을 시작했다.
현재 근덕면 교가리와 광태리, 동막4리, 도계읍 흥전4리 등 4개 마을 644세대를 대상으로 사업을 진행하고 있다.
교가리 일원은 75억 5000만 원을 투입해 400세대를 위해 지난 4월 공사에 착수했으며 8월 중 LPG 공급자를 선정한 뒤 연내 가스 공급을 계획하고 있다.
또한 광태리(75세대, 14억 원), 동막4리(80세대, 13억 원), 도계읍 흥전4리(89세대, 15억 원)에서도 LPG 저장탱크 설치를 완료해 오는 12월까지 가스 공급을 목표로 순차적으로 진행할 예정이다.
사업 완료 후 개별 LPG 용기와 기름보일러를 사용하던 주민들은 보다 편리하고 안정적인 LPG 공급을 받을 수 있어 연료비 부담 완화와 주거환경 개선에 기여할 것으로 기대된다.
삼척시 황철기 에너지과장은 "도시가스가 미공급된 지역에 LPG배관망 구축으로 주민들의 연료비 부담이 실질적으로 줄어들 것으로 기대한다"며 "주민들이 경제적이고 편리하게 가스를 이용할 수 있도록 에너지 이용 환경 개선에 힘쓰겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com