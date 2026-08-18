깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (8/18)

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AI 핵심 요약

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  • 8월18일 GAM이 AI 개방형 위험 논쟁을 짚었다
  • 엔비디아·스페이스X·커서 거래가 AI 전쟁 키웠다
  • 구겐하임 해명과 RTX 계약, 셰인 IPO도 부각했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 8월18일 제공한 콘텐츠입니다.

[AI 진영 전쟁] ③'개방형 위험' 공방…안보로 포장된 사다리 걷어차기?

앤스로픽의 AI 서비스 클로드 로고 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 구겐하임, 계열사 대출값 폭락에 긴급 해명

구겐하임인베스트먼츠 홈페이지 갈무리 [사진=구겐하임인베스트먼츠]


[미국 특징주] RTX, 美 해군과 토마호크 229억달러 계약

프랫앤휘트니 RTX F135 군용 제트 엔진 [사진=블룸버그통신]


[홍콩 특징주] "셰인, IPO 기업가치 250억달러 추진…4년 전 4분의 1"

셰인 상표 태그 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] L3해리스, 행동강령 위반 CEO 해임...주가 5% 급락

L3해리스 전시부스 천장에 매달린 대형 배너 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] "테슬라, 사이버캡 이달 출시 준비...직원 탑승부터 시작"

일론 머스크 테슬라 최고경영자 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 매디슨에어, 독일 팬 제조사 인수...주가 5% 급락

미국 뉴욕증권거래소 본관 외벽에 걸린 매디슨에어솔루션스 상장 기념 현수막 [사진=블룸버그통신]

 

[단일 종목 레버리지 ETF 폭탄 돌리기] ① AI 광란과 도박판 변질

단일 종목 레버리지 ETF의 잠재 리스크 [AI 일러스트=황숙혜 기자]

 

[미국 특징주] 엔비디아, 스페이스X·인텔 지분 총 510억달러 공개

엔비디아 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 스페이스X, 600억달러에 커서 인수 완료...AI 경쟁 본격화

스페이스X 팰컨 9 로켓 [사진=블룸버그]

 

[글로벌 특징주] 피터 틸, 비스타 지분 공개에 아르헨 셰일주 급등

비스타 에너지 ADR 추이 [자료=블룸버그]

 

[미국 특징주] 스톡 스페이스, 스페이스X 도전 위해 10어달러 조달

스페이스X의 팰컨9. [사진=로이터 뉴스핌]

 

[미국 특징주] 스텔란티스, 후방카메라 S/W 결함으로 100만대 리콜

스텔란티스의 리콜 차량 RAM [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 아메리칸항공 동일 콜사인 항공기 2대 충돌 위기

아메리칸항공 항공기.[사진=로이터 뉴스핌]

 

[유럽 특징주] 버켄스탁, 매출 전망 상향에 실적도 호조…9% 급등

버켄스탁의 슬리퍼 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 카길, 지정학적 격변 속 실적 호조...ABCD 동반 훈풍

대두 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[中 거인의 공급망] ①로봇 심장 '장쑤아주르' 없으면 '유니트리'도 없다

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국증시 주간 포인트] 7월 中 생산·소비·투자 부진, 유니트리 상장 일정, WRC 등 로봇 이벤트, 딥시크 가격차등제, A주·홍콩증시 상반기 실적발표 위크

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] 유니트리, 커촹반 상장일 19일로 확정

[사진 = 유니트리 공식 홈페이지] 중국 휴머노이드 로봇 제조사 유니트리(宇樹科技∙위수커지∙UNITREE) 제품 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] CATL, 핵심 운영부문 무탄소 전력 사용 비중 100% 달성

[사진 = CATL 공식 홈페이지] 중국 최대 배터리 제조사 닝더스다이(CATL 300750.SZ/3570.HK) 건물 전경.

 

[중국 특징주] CATL, 전세계 최대 리튬운모 광산 재가동 '청신호'

[사진 = CATL 공식 홈페이지] 2021년 9월 세계 최대 전기차 배터리 제조사 중국 닝더스다이(寧德時代∙CATL 300750.SZ/3750.HK)는 이춘(宜春)시 정부와 협약을 체결하고, 이춘시에 신형 리튬 배터리 생산 기지 건설 프로젝트를 추진하기로 했다.

 

[중국 특징주] 광학·머신비전 기업 '다헝테크', 233억 투자해 광칩 사업 진출

[사진 = 바이두] 광기전일체화 및 전자정보 사업에 관여하고 있는 다헝테크(大恒科技·Daheng New Epoch Technology 600288.SH) 기업 로고 이미지.

 

[중국 특징주] 리튬정광 수익성 회복, '융첩' 상반기 순익 1076%↑

[사진 = 융첩 공식 홈페이지] 리튬 광산 사업에 관여하는 융첩(融捷股份·Younergy 002192.SZ)이 생산하는 리튬 정광 이미지.

 

[중국 특징주] 공작기계 국산화 가속 '커루이쓰', 커촹반 IPO 심사 통과

[사진 = 바이두] 중국 고급 수치제어 분야의 대표 기업 중 하나인 커루이쓰(鈳銳鍶) 제품 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] '상위신소재', 2028년 로봇 사업 매출 7배 확대 목표

[사진 = 상위신소재 공식 홈페이지] 한 행사장에 마련된 상위신소재(上緯新材∙SWANCOR 688585.SH) 전시관 전경.

 

[홍콩 특징주] 중국 '지리자동차', 경영진 인사 개편 단행

[사진 = 지리자동차 공식 홈페이지] 국 완성차 제조사 지리자동차(吉利汽車∙GEELY 0175.HK)의 몬자로(MONJARO) SUV 모델.

 

[홍콩 특징주] JD·메이퇀·알리바바, 외식배달 넘어 '할인마트' 경쟁 확대

[사진 = 웨이보] 메이퇀(3690.HK) 산하의 할인 마트 체인 '콰이러허우(快樂猴)'

 

[홍콩 특징주] 헨리우스, 산도스와 바이오시밀러 10종 라이선스 계약

[사진= 헨리우스 바이오텍 공식 홈페이지] 중국 제약사 헨리우스 바이오텍(復宏漢霖·Henlius Biotech 2696.HK) 기업 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] 17개분기 만에 반등, 中 은행 순이자마진 바닥찍었나?

[사진 = 바이두] 중국 6대 국유 상업은행 중 하나인 중국농업은행(中國農業銀行∙ABC, 601288.SH/1288.HK)의 중국 내 한 지점 전경.

 

[중국 특징주] '한 번에 1억 이상 수익'…A주 사상 최강 '대박 공모주' 등장

[사진 = 핀준레이저 공식 홈페이지] 중국 정밀 레이저 연구개발 업체 핀준레이저(頻準激光·Precilasers 688826.SH)가 생산하는 제품 이미지.

 

하트플로우 신고점 ① AI 기술로 관상동맥질환 진단 혁신

'하트플로우 원' 플랫폼 활용 이미지 [사진=업체 홈페이지]

 

[미국 특징주] 서브 로보틱스, 그럽허브와 손잡고 배달 로봇 사업 확대

인도를 달리는 서브 로보틱스의 배송 로봇 [사진=업체 홈페이지]


[미국 특징주] 우버, 집라인과 손잡고 미국서 우버이츠 드론 배송

우버 이츠 배달 가방에 보이는 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[ETF 특징주] 비트코인 현물 ETF, 6월 말 이후 최대 규모 순유출

비트코인 ETF 자금 유출입 [자료=블룸버그]

 

[ETF 특징주] TLT 20년래 최저치 추락…미 장기국채 ETF 곡소리

연방준비제도(Fed) 본부의 독수리상 [사진=블룸버그]

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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충청·남부 곳곳 소나기…한낮 33도 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 18일은 충청권과 남부지방 중심으로 곳곳에서 소나기가 내릴 전망이다. 이날 기상청과 케이웨더에 따르면 중부지방 구름이 많겠으나 남부지방과 제주도가 대체로 흐리겠다. 오전에는 경상권과 전남 남해안 중심으로 비가 오고 오후에는 충청권과 남부지방 중심으로 소나기가 내리겠다. 화요일인 18일은 경남 남해안 중심으로 비가 내리고 모레 오후까지 소나기와 돌풍, 천둥·번개에 유의해야겠다. [사진=뉴스핌DB] 예상 강수량은 대전·충남 남부내륙, 충북 남부 5~30mm다. 전북 남동부와 광주·전남은 5~30mm, 부산·울산·경남·대구·경북 남부는 5~30mm다. 아침 최저기온은 21~25도로 예상된다. ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 23도 ▲춘천 23도 ▲강릉 23도 ▲청주 24도 ▲대전 24도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 24도 ▲부산 25도 ▲울산 24도 ▲제주 26도다. 낮 최고기온은 30~33도로 예상된다. ▲서울 32도 ▲인천 31도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 32도 ▲청주 32도 ▲대전 32도 ▲전주 32도 ▲광주 32도 ▲대구 32도 ▲부산 31도 ▲울산 33도 ▲제주 32도다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다. yuniya@newspim.com 2026-08-18 06:30
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美 30년물 국채금리 급등 5.31% [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 30년물 국채 금리가 17일(현지시간) 2007년 이후 최고 수준으로 올랐다. 미국의 재정 상황에 대한 우려가 인공지능(AI) 관련 기업들의 대규모 회사채 발행과 맞물리면서 국채 금리를 끌어올렸다. 벤치마크인 10년물 국채 수익률은 2.79bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 4.724%를 기록했다. 30년물 수익률은 4.43bp 오른 5.3103%로 2007년 이후 최고 수준을 기록했다. 바클레이스의 안슐 프라단 애널리스트는 월요일 보고서에서 "부진한 경제지표는 장기물 국채 금리를 낮췄어야 했다"며 "그런데도 30년물 국채는 2001년 이후 가장 높은 금리로 입찰됐고, 이후 금리는 오히려 더 상승했다"고 지적했다. 미 달러화.[사진=로이터 뉴스핌] 그는 "악화하는 재정 전망, AI에 따른 기업들의 장기물 채권 공급 확대, 가격에 민감해진 투자자층이 그 이유를 설명하는 데 도움이 된다"고 분석했다. 이날 블룸버그통신도 'AI가 국채 금리를 밀어 올리고 있다'는 제목의 기사에서 빅테크의 AI 차입이 미국의 장기 금리를 높은 수준에 묶어두고 있다고 지적했다. 그러면서 신용도가 매우 높은 기업이 국채보다 훨씬 나은 조건을 제시하자 국채를 팔아 그 돈으로 회사채를 사는 흐름이 나타나고 있다고 설명했다. 이번 주 주요 경제지표 발표가 많지 않은 상황에서 투자자들은 중동 정세와 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 향방에도 관심을 보였다. 이란의 한 고위 당국자는 이날 로이터에 이란이 대응 태세를 "전면 공세"로 전환하기로 결정했다고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령 역시 폭스뉴스를 통해 이란이 항복해야 한다고 압박하면서 중동의 지정학적 긴장이 지속되고 있다. 다만 시장은 장기화하는 미·이란 갈등에 점차 익숙해지는 분위기다. DRW 트레이딩의 루 브리언 시장 전략가는 "지나치게 자극적인 헤드라인에 시장이 조금 무뎌지고 있는 시점에 이른 것 같다"고 말했다. 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.9bp 상승한 4.18%를 기록했고, 2년물과 10년물 국채 금리 차이는 54.7bp로 확대됐다. ◆ 수요일 FOMC 의사록·20년물 입찰…채권시장 변동성 변수 이번 주 채권시장에서는 수요일이 주요 분기점이 될 전망으로, 연준은 이날 최근 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록을 공개한다. 지난달 케빈 워시 연준 의장의 첫 기자회견 이후 채권시장이 불안정한 반응을 보였던 만큼 의사록에서 향후 금리 경로에 대한 단서를 찾으려는 투자자들의 관심이 클 것으로 예상된다. DRW 트레이딩의 브리언 전략가는 "워시는 시장에서 그가 연준 내에서 자신의 독자적인 판단을 하는 인물이라기보다 트럼프 측 인사라는 생각을 완전히 없애지는 못했다"고 지적했다. 이날 뉴욕 연방준비은행이 발표한 뉴욕주 제조업 활동 지표는 4년여 만에 가장 높은 수준으로 급등해 미국 경기의 일부 회복 신호를 보여줬다. 미 재무부의 20년물 국채 입찰도 같은 날 예정돼 있어 장기물에 대한 투자자 수요를 가늠할 주요 이벤트로 꼽힌다. 한편 시장이 반영하는 중장기 인플레이션 기대는 비교적 안정적이다. 5년물 물가연동국채(TIPS) 기대인플레이션율은 2.255%, 10년물은 2.284%를 기록했다. 이는 시장이 향후 10년간 미국의 연평균 물가상승률을 약 2.3% 수준으로 예상하고 있음을 의미한다. ◆ 연준 금리 인상 기대 후퇴에 달러 약세 달러화는 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성이 낮아지면서 약세를 보였다. 최근 발표된 미국 경제지표가 잇따라 예상보다 부진하게 나오면서 시장의 연준 금리 인상 전망이 후퇴한 영향이다. 지난주 발표된 7월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)는 물가 압력이 다소 완화되고 있음을 시사했다. 여기에 7월 소매판매가 예상 밖으로 감소하면서 미국 경제의 성장세가 기존 전망만큼 견조하지 않을 수 있다는 우려도 커졌다. 이에 시장에서는 연준의 9월 금리 인상 가능성을 한층 낮게 반영했다. 주요 통화 대비 달러화 가치를 보여주는 달러인덱스는 0.06% 내린 99.6을 기록했고, 유로화는 0.09% 오른 1.1579달러에 거래됐다. 유로화는 장중 1.1614달러까지 올라 6월 17일 이후 최고치를 기록했다. 시장의 시선은 향후 연준의 통화정책 신호로 향하고 있다. 특히 최근 경기·물가 지표가 잇따라 둔화하면서 연준이 당분간 금리 인상을 서두르지 않을 것이란 전망이 달러화에 추가 하방 압력을 가할 수 있다는 분석이다. 엔화는 장 초반 상승분을 반납하고 달러당 159.49엔 수준으로 0.11% 하락했다. 일본의 경제성장률이 예상보다 부진하게 나온 것도 엔화에 부담이 됐다. 앞서 일본과 미국 당국은 엔화 약세를 막기 위해 7월 말 외환시장에 개입했다. 모간스탠리의 데이비드 애덤스가 이끄는 애널리스트들은 투자자 노트에서 "시장이 일본은행의 금리 인상 사이클이 더욱 가팔라질 것으로 반영하고 있지만, 글로벌 위험선호가 강하고 미국의 최종금리 전망이 높은 수준을 유지한다면 미국의 물가 상승률이 다소 완만하게 나온 상황에서도 달러/엔 환율은 상승할 수 있다"고 분석했다. kwonjiun@newspim.com 2026-08-18 06:39

[주요포토]

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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