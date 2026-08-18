깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (8/18)

AI 핵심 요약beta
- 8월18일 GAM이 AI 개방형 위험 논쟁을 짚었다
- 엔비디아·스페이스X·커서 거래가 AI 전쟁 키웠다
- 구겐하임 해명과 RTX 계약, 셰인 IPO도 부각했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 8월18일 제공한 콘텐츠입니다.
[AI 진영 전쟁] ③'개방형 위험' 공방…안보로 포장된 사다리 걷어차기?
[미국 특징주] 구겐하임, 계열사 대출값 폭락에 긴급 해명
[미국 특징주] RTX, 美 해군과 토마호크 229억달러 계약
[홍콩 특징주] "셰인, IPO 기업가치 250억달러 추진…4년 전 4분의 1"
[미국 특징주] L3해리스, 행동강령 위반 CEO 해임...주가 5% 급락
[미국 특징주] "테슬라, 사이버캡 이달 출시 준비...직원 탑승부터 시작"
[미국 특징주] 매디슨에어, 독일 팬 제조사 인수...주가 5% 급락
[단일 종목 레버리지 ETF 폭탄 돌리기] ① AI 광란과 도박판 변질
[미국 특징주] 엔비디아, 스페이스X·인텔 지분 총 510억달러 공개
[미국 특징주] 스페이스X, 600억달러에 커서 인수 완료...AI 경쟁 본격화
[글로벌 특징주] 피터 틸, 비스타 지분 공개에 아르헨 셰일주 급등
[미국 특징주] 스톡 스페이스, 스페이스X 도전 위해 10어달러 조달
[미국 특징주] 스텔란티스, 후방카메라 S/W 결함으로 100만대 리콜
[미국 특징주] 아메리칸항공 동일 콜사인 항공기 2대 충돌 위기
[유럽 특징주] 버켄스탁, 매출 전망 상향에 실적도 호조…9% 급등
[미국 특징주] 카길, 지정학적 격변 속 실적 호조...ABCD 동반 훈풍
[中 거인의 공급망] ①로봇 심장 '장쑤아주르' 없으면 '유니트리'도 없다
[중국증시 주간 포인트] 7월 中 생산·소비·투자 부진, 유니트리 상장 일정, WRC 등 로봇 이벤트, 딥시크 가격차등제, A주·홍콩증시 상반기 실적발표 위크
[중국 특징주] 유니트리, 커촹반 상장일 19일로 확정
[중국 특징주] CATL, 핵심 운영부문 무탄소 전력 사용 비중 100% 달성
[중국 특징주] CATL, 전세계 최대 리튬운모 광산 재가동 '청신호'
[중국 특징주] 광학·머신비전 기업 '다헝테크', 233억 투자해 광칩 사업 진출
[중국 특징주] 리튬정광 수익성 회복, '융첩' 상반기 순익 1076%↑
[중국 특징주] 공작기계 국산화 가속 '커루이쓰', 커촹반 IPO 심사 통과
[중국 특징주] '상위신소재', 2028년 로봇 사업 매출 7배 확대 목표
[홍콩 특징주] 중국 '지리자동차', 경영진 인사 개편 단행
[홍콩 특징주] JD·메이퇀·알리바바, 외식배달 넘어 '할인마트' 경쟁 확대
[홍콩 특징주] 헨리우스, 산도스와 바이오시밀러 10종 라이선스 계약
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