'임시감독 체제' 축구대표팀 9~10월 A매치 4연전, 수원·서울·울산·용인서 개최

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- 대한축구협회는 18일 남자축구대표팀 9·10월 A매치 4연전 장소를 확정했다.
- 대표팀은 9월 24일 수원서 에콰도르, 28일 서울서 우루과이를 상대한다.
- 10월 2일 울산·6일 용인서 베네수엘라와 우즈베키스탄을 만난다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 대한민국 남자 축구대표팀의 9·10월 국제축구연맹(FIFA) A매치 4연전 개최 장소가 모두 확정됐다.
대한축구협회는 18일 "오는 9월과 10월 국내에서 열리는 하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기 4경기를 수원, 서울, 울산, 용인에서 차례로 개최한다"라고 밝혔다.
대표팀은 추석 연휴 직전인 9월 24일 수원월드컵경기장에서 에콰도르와 첫 경기를 치른다. 2026 북중미 월드컵 이후 한국 대표팀이 치르는 첫 A매치다.
이어 28일에는 서울월드컵경기장으로 장소를 옮겨 남미의 강호 우루과이와 맞붙는다. 10월에는 2일 울산 문수축구경기장에서 베네수엘라를 상대하고, 6일 용인 미르스타디움에서 우즈베키스탄과 4연전의 마지막 경기를 치른다. 네 경기 모두 오후 8시에 킥오프한다.
이번 4연전은 홍명보 감독이 북중미 월드컵을 끝으로 지휘봉을 내려놓은 이후 처음 치르는 대표팀 일정이다. 대한축구협회가 선임할 임시 감독이 대표팀을 이끌 예정이다.
국내에서 대표팀 A매치가 개최되는 것은 지난해 11월 서울월드컵경기장에서 열린 가나전 이후 처음이다. 수원에서는 지난해 3월 월드컵 예선 요르단전 이후 처음 대표팀 경기가 열린다. 용인은 2025 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십 이후 약 1년 만이며, 울산에서는 2023년 3월 콜롬비아전 이후 약 3년 6개월 만에 A매치가 개최된다.
한 번의 A매치 기간에 네 경기를 치르는 것은 올해부터 FIFA 국제 경기 일정이 개편됐기 때문이다. FIFA는 연간 다섯 차례였던 A매치 기간을 네 차례로 줄이고 기존 9월과 10월 일정을 하나로 통합했다. 이에 따라 대표팀은 이번 기간 최대 4경기를 소화할 수 있게 됐다.
경기별 입장권 예매 일정 등 세부 사항은 추후 공개될 예정이다.
wcn05002@newspim.com