과천시 '에너지의 날' 10분간 소등 행사…탄소제로 경진대회 연계

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 18일 에너지의 날 소등행사 동참을 당부했다
- 시는 22일 밤 9시 10분간 전국 동시 소등에 참여를 독려했다
- 탄소제로 아파트 경진대회와 연계해 참여 확산에 나섰다
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신계용 시장 "10분의 작은 실천으로 탄소중립 실천의 큰 변화 만들 것"
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 제22회 '에너지의 날'을 맞아 오는 22일 밤 9시부터 10분간 진행되는 전국 동시 소등 행사에 시민들의 적극적인 동참을 당부했다고 18일 밝혔다.
시에 따르면 에너지의 날은 에너지시민연대가 매년 8월 22일 주최하는 전국적인 에너지 절약 캠페인으로 일상 속 에너지 절약 실천과 기후위기 대응의 중요성을 알리기 위해 마련됐다. 대표 프로그램인 밤 9시 소등 행사는 전국 가정과 사업장에서 동시에 전등을 끄는 방식으로 진행된다.
과천시는 이번 캠페인을 지역 내 생활 속 탄소중립 실천으로 확산하기 위해 시청 본청과 관내 공공기관, 공동주택의 참여를 적극 독려하고 있다. 특히 올해는 소등 행사 참여 실적을 시가 추진하는 '탄소제로 아파트(동) 경진대회' 평가와 연계해 주민들의 자발적인 참여를 이끌어낼 방침이다.
'탄소제로 아파트(동) 경진대회'는 공동주택의 에너지 절약과 탄소중립 실천 활동을 평가해 우수 단지를 선정하는 시민 참여형 사업이다. 시는 앞서 지난 7일 관내 공동주택을 직접 방문해 소등 행사의 취지와 경진대회 연계 방안을 설명하는 등 현장 홍보를 벌인 바 있다.
신계용 과천시장은 "10분간 불을 끄는 작은 실천이지만 많은 시민이 동참하면 에너지 절약과 탄소중립을 위한 큰 변화를 만들 수 있다"며 "오는 22일 밤 9시 가정과 일터에서 잠시 불을 끄는 일상 속 실천에 함께해 주시길 바란다"고 말했다.
1141world@newspim.com