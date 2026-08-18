연천군청소년육성재단, 제5회 청소년해외봉사단 출정식 개최

AI 핵심 요약beta
- 연천군청소년육성재단이 17일 청소년해외봉사단 출정식을 열었다
- 청소년 16명 등 22명은 필리핀 몬탈반으로 떠났다
- 봉사단은 교육봉사와 문화교류로 우호를 넓힌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군청소년육성재단은 지난 17일 연천군종합복지관 다목적홀에서 '2026년 제5회 청소년해외봉사단 출정식'을 개최했다고 18일 밝혔다.
재단에 따르면 이번 청소년해외봉사단은 참가 청소년 16명과 재단 인솔자 4명, 연천군 공무원 2명 등 총 22명으로 구성됐다.
이들은 지난 17일부터 오는 22일까지 5박 6일 일정으로 필리핀 몬탈반 지역에서 봉사활동과 문화 교류를 진행한다.
봉사단은 몬탈반 지역 내 'Montalban Dreamy School'을 비롯해 폐기물 적치 지역 인근 청소년과 주민을 대상으로 교육봉사와 한국 문화 체험 프로그램을 운영할 계획이라고 밝혔다.
이를 통해 현지 청소년에게 한국 문화를 알리고 다양한 교육 기회를 제공하는 한편 상호 교류를 통해 세계시민 의식과 나눔의 가치를 배우는 데 중점을 둘 방침이다.
봉사단은 몬탈반 시장과의 면담을 통해 연천군과 몬탈반 간 우호 관계를 강화하고 오는 11월 개최되는 '2026 연천 자연과 평화 국제포럼'과 정부 승인 국제행사인 '2029 연천 세계 구석기 엑스포'를 홍보할 예정이다.
김덕현 연천군수는 "청소년들이 연천군을 대표한다는 자긍심을 갖고 나눔과 배려를 실천하길 바란다"며 "이번 활동이 연천군과 몬탈반의 우호를 넓히고 세계를 바라보는 시야를 키우는 뜻깊은 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
asj7376@newspim.com