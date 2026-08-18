장수 장계면 서동천변 '황화코스모스' 만개…나들이 명소 기대

AI 핵심 요약beta
- 장수군이 18일 장계면 서동천변에 황화코스모스 꽃길을 조성했다.
- 만개한 노란 꽃길은 주민과 방문객의 휴식공간으로 주목받았다.
- 장계면은 9월 초까지 꽃길 볼거리와 포토존을 제공할 전망이다.
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9월 초까지 개화 전망…그네 포토존 마련해 주민·방문객 발길 유도
[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군은 장계면 서동천변에 황화코스모스가 만개하면서 노란 꽃물결이 펼쳐진 아름다운 꽃길이 주민과 방문객들의 새로운 휴식공간으로 주목받고 있다고 18일 밝혔다.
장계면은 장계농협과 협력해 쾌적한 지역 경관을 조성하고 주민들에게 휴식과 여가 공간을 제공하기 위해 서동천변 일원에 황화코스모스 꽃길을 조성했다.
현재 황화코스모스가 만개해 절정을 이루면서 서동천변을 따라 노란 꽃들이 푸른 녹음과 어우러져 평범했던 하천변에 아름다운 경관을 연출하고 있다.
면은 주민과 방문객들이 꽃길을 걸으며 경관을 즐기고 추억을 남길 수 있도록 꽃길 입구에 그네를 설치해 포토존도 마련했다.
가족과 연인, 친구 단위 방문객들은 꽃길을 거닐며 황화코스모스를 배경으로 사진을 찍거나 잠시 쉬어가는 등 여유로운 시간을 보내고 있다.
황화코스모스는 9월 초까지 개화가 이어질 것으로 예상돼 초가을까지 서동천변을 찾는 주민과 방문객들에게 볼거리와 휴식공간을 제공할 전망이다.
조장호 장계면장은 "꽃이 가장 아름다운 시기인 만큼 많은 분들이 서동천변을 찾아 꽃길을 걸으며 일상의 여유와 즐거움을 느끼길 바란다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com