화순군, 폭염 대응 13개 읍·면 살수차 활용 농업용수 공급

AI 핵심 요약beta
- 화순군이 18일 폭염 대응 살수차로 농업용수를 긴급 공급했다.
- 13개 읍·면 가뭄 상황을 살피며 부족 지역에 탄력 투입한다.
- 가뭄 심한 곳 우선 배치해 농작물 피해를 줄일 방침이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[화순=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 화순군은 폭염과 가뭄으로 농업용수 확보에 어려움을 겪는 농가를 지원하기 위해 기존 폭염 대응 살수차를 활용한 농업용수를 긴급 공급한다고 18일 밝혔다.
이번 사업은 주민안전과가 주관해 추진하며, 관내 13개 읍·면의 가뭄 상황과 농업용수 부족 현황을 파악해 농업용수 공급이 시급한 지역을 중심으로 살수차를 탄력적으로 투입하는 방식으로 운영한다.
폭염 대응을 위해 확보한 살수차를 가뭄 상황에 맞춰 농업용수 공급에 전환 활용함으로써 별도의 장비 확보에 필요한 시간과 비용을 줄이고 농업 현장에 신속하게 용수를 공급할 수 있도록 했다.
화순군은 읍·면별 농업용수 부족 상황을 지속적으로 살피고 가뭄이 심하거나 물 공급이 시급한 지역에 살수차를 우선 배치해 농작물 피해를 최소화 방침이다.
이번 조치는 폭염과 가뭄 등 계절성 재난에 대응하기 위해 기존 재난 대응 장비를 상황에 따라 유연하게 활용하는 현장 중심 재난 대응 사례로 의미가 있다.
임지락 군수는 "지속되는 폭염과 가뭄으로 농업 현장의 어려움이 큰 만큼 가용할 수 있는 행정자원을 적극 활용해 농가의 부담을 덜어드리겠다"며 "13개 읍·면의 가뭄 상황을 면밀히 살피고 농업용수가 필요한 현장에 신속하게 지원할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
화순군은 앞으로도 기상 상황과 농업용수 부족 현황을 지속적으로 점검하고 가뭄 장기화에 대비해 살수차 등 가용 장비를 적기에 투입하는 등 현장 중심 대응을 이어갈 계획이다.
ej7648@newspim.com