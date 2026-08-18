오석진 대전교육감 "소통 강화해 체감형 변화 이끌겠다"

AI 핵심 요약beta
- 오석진 대전시교육감이 18일 학부모 시민기자와 만났다.
- 학생 안전·AI교육·교권보호 등 현안을 공유했다.
- 의회와 소통을 강화해 현장 목소리를 듣겠다 했다.
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"정책 추진 과정서 시의회 목소리에 더욱 귀 기울일 것"
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 오석진 대전시교육감이 학부모 시민기자와 만나 주요 정책과 현안을 공유하고 교육현장 등과 소통 강화를 약속했다.
18일 시교육청에 따르면 오 교육감은 최근 시교육청 열린기자단 소속 학부모 시민기자와 대담을 갖고 학생 안전과 AI교육, 교권보호 등 주요 정책과 현안에 대해 의견을 나눴다.
이번 대담은 초·중·고 자녀를 둔 다자녀 학부모이자 시민기자의 시각에서 대전교육의 정책 방향과 교육현장의 목소리를 듣기 위해 마련됐다. 시교육청은 앞으로 학생 기자들과의 만남도 이어갈 계획이다.
대담에서는 학생들의 안전하고 건강한 학교생활을 위한 환경 조성, 인공지능(AI)교육 1번지 실현, 예술교육 활성화, 교권 보호 강화 등 대전교육의 주요 정책과 현안이 폭넓게 논의됐다.
특히 오 교육감은 최근 시의회와 소통 부족에 대한 논란과 관련해 "의회와 소통 부족에 대한 지적을 겸허히 받아들이겠다"며 개선 의지를 나타냈다.
그는 "조성칠 의장과 의원들의 제언은 교육청 정책을 한층 더 단단하고 실효성 있게 만들라는 소중한 채찍질"이라며 "앞으로 주요 정책을 추진하는 과정에서 의회와 더욱 긴밀하게 소통하고 의원들의 목소리에 더욱 귀 기울이겠다"고 밝혔다.
그러면서 "대전교육의 성공은 교육감 혼자 힘이 아니라 시민과 의회, 현장의 교육가족 모두가 함께 마음을 모을 때 가능하다"며 "앞으로도 겸손한 자세로 더 깊이 듣고 더 넓게 소통하면서 학생과 학부모, 교직원이 체감할 수 있는 변화를 하나씩 만들어가겠다"고 말했다.
대담에 참여한 정혜주 학부모 시민기자는 "교육감님과 직접 만나 대전교육 정책에 대해 이야기를 나누면서 앞으로의 교육 방향을 이해하는 데 도움이 됐다"며 "학생과 학부모의 목소리에 귀 기울이고 현장의 변화를 만들어가는 대전교육이 되기를 기대한다"고 말했다.
vincent977@newspim.com