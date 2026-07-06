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'AI교육 1번지'라더니…오석진 대전시교육감, 첫 인사부터 전문성 삐걱

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AI 핵심 요약

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  • 대전시교육청 노조는 6일 오석진 교육감 첫 인사를 비판했다.
  • 노조는 AI교육 공약과 달리 전문성 배치가 어긋났다고 지적했다.
  • 교육계는 이번 인사가 조직 신뢰와 혁신 동력을 흔들 우려를 봤다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공무원노조 "전문성 실종 인사...묵묵히 일한 공직자 박탈감 커"
교육계 갈등 불씨 재점화..."기대 만큼 실망 커...인사 원칙, 설득 시급"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 오석진 대전시교육감의 첫 지방공무원 인사가 논란에 휩싸였다. 오 교육감은 취임 전후로 전문성 중심 인사를 강조해 왔지만 정작 첫 인사에서 핵심 공약과 전문성 배치가 맞물리지 않았다는 비판이 거세다.

대전시교육청공무원노동조합은 6일 성명을 내고 대전시교육청 5급 이상 지방공무원 인사에 대해 "정책은 AI교육 1번지를 외치면서 인사에서는 전문성이 실종된 것 아니냐"고 비판했다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 오석진 제12대 대전시교육감 취임식이 1일 오후 대전시교육청 대강당에서 열렸다.  nn0416@newspim.com

지난 3일 단행된 이번 인사는 오 교육감 첫 인사다. 대전시교육청은 이날 행정국장에 최현주 국장을 전보하고 행정 3급 승진자로 오찬영 기획국장, 윤석오 대전평생학습관장, 노애수 대전학생교육문화원장 발령 등의 인사를 냈다.

노조는 행정 3급 승진자 3명 가운데 2명이 직속기관에서 근무하던 4급 공무원이라는 점을 지적했다. 본청에서 장기간 정책 기획과 의회·감사 대응, 각종 현안 처리와 민원 대응을 맡아 온 공무원들의 상대적 박탈감이 크다는 주장이다.

노조는 성명서를 통해 "본청에서 9명의 서기관이 대전교육 핵심 행정을 담당하며 묵묵히 일해 왔다"며 "직원들은 일한 만큼 헌신한 만큼 정당하게 인정받고자 한다"이라며 이번 인사에 문제가 있음을 강조했다.

노조의 가장 강한 비판은 오 교육감의 핵심 공약인 'AI교육 1번지'와 인사 배치 사이의 불일치다.

노조 측은 이번 인사에서 정보화 분야 전문성을 쌓아온 간부는 대전학생교육문화원장으로 승진 발령됐고 정보/디지털 분야의 중추 기관인 대전교육정보원 핵심 보직에는 일반행정직 간부가 배치됐다는 주장이다.

노조는 대전시교육청에 ▲승진·전보 원칙과 기준의 투명한 운영 ▲본청 격무부서 직원들의 성과와 헌신이 인정받는 인사제도 마련 ▲핵심 공약 추진 조직에 전문성과 경험을 고려한 인사 실시 등을 요구했다. 채정일 노조위원장는 "인사는 조직 구성원 모두에게 보내는 가장 강력한 메시지"라며 "정책과 인사가 서로 다른 방향으로 움직인다면 대전교육의 변화와 혁신도 성공하기 어렵다"고 꼬집었다.

대전시교육청 전경 [사진=뉴스핌DB]

이번 인사를 놓고 교육청 내부에선 "핵심 공약과 인사 운용이 따로 움직였다"는 비판이 나온다. 오 교육감이 대전을 AI교육 선도 도시로 만들겠다고 강조해 온 만큼 관련 기관과 핵심 보직에는 그에 걸맞은 전문성과 경험이 우선 고려됐어야 한다는 지적이다.

특히 오 교육감에 대한 기대가 컸던 만큼 첫 인사에 대한 실망감도 적지 않다는 평가가 교육계 안팎에서 터져나오고 있다. 실제로 오 교육감은 시교육청 교육국장 출신으로 교육청 내부 사정과 공직자들의 업무 부담, 본청과 직속기관의 역할 차이를 누구보다 잘 아는 인물이다. 내부 구성원들이 공정성과 전문성, 현장 기여도에 대한 분명한 인사 기준을 기대했던 배경이다.

그러나 이번 인사 단행으로 조직 신뢰가 깨진 게 아니냐는 우려가 나온다. 특히 치열한 선거 과정에서 교육계가 분열을 겪은 후 진행된 이번 첫 인사가 또 다른 갈등의 불씨가 됐다는 지적이다.

이번 논란을 단순한 인사 불만으로만 보기 어렵다는 시각도 있다. 새 교육감의 첫 인사는 향후 4년간 조직 운영 원칙을 보여주는 신호인데 공약과 어긋나 보일 경우 정책 추진 동력에도 영향을 줄 수 있기 때문이다.

특히 오 교육감의 핵심 공약인 AI교육, 디지털 전환, 교육행정 혁신처럼 조직 내부 협업이 필수적인 과제는 구성원 신뢰 없이는 속도를 내기 어렵다. 때문에 공직사회가 인사 기준을 납득하지 못하면 교육감이 강조하는 변화와 혁신 역시 현장에서 힘을 받기 어렵다는 지적이다.

교육계 한 원로는 "오석진 교육감이 교육 혁신을 약속했지만 첫 인사에서부터 내부 설득이라는 과제를 안게 됐다"며 "공정과 전문성을 앞세운 인사 원칙이 선언에 그치지 않았다는 점을 증명하지 못한다면 대전교육 혁신의 첫걸음도 무거워질 수밖에 없다"고 지적했다.

nn0416@newspim.com

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李대통령 지지율 47.0%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7주 만에 소폭 반등해 47.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다.  여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 3일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2525명을 대상으로 진행한 여론조사 집계 결과, 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 47.0%, 부정 평가는 49.2%로 집계됐다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오후 경남 진주시 경상대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.03 지난주 조사 대비 긍정 평가는 0.5%포인트(p) 오르고 부정 평가는 0.3%p 하락했다. 이 대통령 지지율 부정 평가는 3주째 긍정 평가를 앞서고 있다. 긍·부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 내인 2.2%p다. '잘 모름'은 2.2%다.  리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그친 것으로 풀이된다"고 진단했다. 지난 2~3일 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%(2.0%p↑), 국민의힘이 40.3%(1.7%p↓)를 기록했다. 또 개혁신당 3.0%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.6%, 기타 정당 3.7%, 무당층 6.5% 순이었다. 양당 격차는 전주 1.0%p에서 2.7%p로 다소 벌어졌으나 오차범위 내 접전 양상을 유지했다. 리얼미터는 민주당의 지지율 상승 요인으로 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자와 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어지며, 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 분석했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어진 것으로 풀이된다"고 봤다. 대통령 국정수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-07-06 09:05
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홀란의 노르웨이, 브라질 잡다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 괴물' 엘링 홀란의 왼발이 '영원한 우승 후보' 브라질을 무너뜨렸다. 노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 루터포드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 꺾었다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 오른 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출하는 대이변을 연출했다. 반면 브라질은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 수모를 당했다. 이번 패배로 브라질의 '토너먼트 유럽 팀 잔혹사' 징크스도 이어졌다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 경기는 초반부터 치열했다. 노르웨이는 전반 3분 만에 외데고르의 패스를 받은 베르그가 브라질의 골망을 흔들었으나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어내며 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 키커로 나선 브루노 기마랑이스의 슈팅은 노르웨이 외르얀 뉠란 골키퍼의 선방에 막혔다. 뉠란은 방향을 정확히 읽어내며 팀을 위기에서 구했다. 이후 양 팀은 공방전을 주고받았다. 브라질은 비니시우스와 마르티넬리를 앞세워 노르웨이의 골문을 위협했다. 노르웨이는 외데고르와 홀란의 슈팅으로 맞섰으나 전반은 0-0으로 마쳤다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 넣은 뒤 의기양양하게 팬들을 쳐다보고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 후반 들어 브라질은 엔드릭과 네이마르를 차례로 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 14분 엔드릭의 로빙 슈팅과 후반 17분 기마랑이스의 슈팅이 이어졌지만, 번번이 뉠란 골키퍼의 벽에 가로막혔다. 탄탄한 수비로 버텨낸 노르웨이에는 해결사 홀란이 있었다. 후반 34분 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 홀란이 타점 높은 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 잡은 홀란은 후반 45분 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 작렬하며 승부에 쐐기를 박았다. 상대 수비를 앞에 두고 골문 구석을 찌른 완벽한 득점이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 홀란에게 멀티골을 허용한 뒤 낙담하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이날 멀티골을 기록한 홀란은 대회 7호골 고지에 오르며 리오넬 메시, 킬리언 음바페와 함께 월드컵 득점 공동 선두로 도약했다. 브라질은 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 1골을 만회했으나 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 브라질을 상대로 통산 5경기 무패(3승 2무)의 천적 관계를 입증한 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 준결승 진출을 다툰다. psoq1337@newspim.com 2026-07-06 07:22

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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