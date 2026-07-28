'현장 소통' 오석진 대전교육감 "작은 목소리도 챙길 것"

AI 핵심 요약beta
- 오석진 대전시교육감이 28일 민원 소통간담회를 열었다
- 민원 담당자 고충과 디지털 민원서비스 확대 등을 논의했다
- 현장 의견을 정책에 반영해 근무환경과 민원서비스 개선하겠다고 밝혔다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 오석진 대전시교육감이 민원실 직원들과 직접 마주 앉아 애로사항을 듣고 민원서비스 개선 방안을 논의하는 등 현장 목소리를 청취했다.
오 교육감은 이 자리에서 민원인을 최일선에서 응대하는 직원들의 의견을 교육정책에 적극 반영해 서비스 품질을 높이고 근무환경 개선에도 나서겠다는 의지를 밝혔다.
28일 시교육청에 따르면 이날 민원봉사실에서 '교육감과 함께하는 민원 현장 소통간담회'를 진행했다.
이번 간담회는 민원인을 직접 응대하는 민원봉사실 담당자들의 고충과 제도 개선 의견을 듣고 이를 정책에 반영하기 위해 마련됐다.
특히 형식적인 업무보고 대신 자유로운 대화 방식으로 진행돼 현장의 생생한 경험과 다양한 제안을 공유했다.
이날 참석자들은 민원인의 눈높이에 맞춘 디지털 기반 민원서비스 확대를 비롯해 반복·고질민원 대응체계 강화, 악성민원으로부터 직원 보호 및 지원 확대, 민원 담당자의 전문성 향상과 근무환경 개선 등을 중점적으로 논의했다.
시교육청은 앞으로도 정기적인 현장 소통을 통해 민원서비스 품질을 높이고 제도 개선을 지속 추진하는 등 시민이 체감할 수 있는 교육행정 구현에 힘쓸 방침이다.
오 교육감은 "교육행정의 시작과 끝은 민원인에 대한 신뢰에서 출발하며 그 중심에는 현장에서 민원인을 직접 상대하는 여러분이 있다"며 "현장의 작은 목소리도 교육정책에 적극 반영해 학생과 학부모, 교직원 모두가 만족하는 대전교육을 만들어가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com