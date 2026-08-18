전주시, 기업 맞춤형 세정서비스 월 2회 확대…현장지원 강화

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 18일 기업 맞춤형 세정 지원을 강화했다.
- 창업·투자·확장 단계별 지방세 상담을 현장 제공했다.
- 월 2회로 확대해 불이익 예방과 연계지원도 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
청년창업 감면·건축물 신축 취득세 등 기업별 사전 안내
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 기업의 창업과 투자, 사업 확장 과정에서 발생하는 지방세 관련 어려움을 현장에서 해결하고 세무상 불이익을 예방하기 위한 맞춤형 세정 지원을 강화한다고 18일 밝혔다.
'기업과 함께하는 맞춤형 세정 서비스'는 올해 처음 도입한 시책으로 시가 기업을 직접 찾아가 지방세 관련 정보를 안내하고 기업별 특성과 사업 여건에 맞는 세무 상담을 제공하는 방식이다.
시는 당초 월 1회 운영할 계획이었으나 기업에 대한 현장 중심 지원을 강화하기 위해 하반기부터 월 2회로 확대했다. 이를 통해 기업의 경영 과정에서 발생할 수 있는 지방세 사항을 사전에 안내하고 세무상 불이익을 예방할 방침이다.
실제로 시는 지난 6일 청년창업중소기업 감면을 적용받은 기업을 방문해 지방세 맞춤형 상담을 진행했다. 청년 창업과 초기 경영활동을 지원하는 감면제도의 취지와 함께 유예기간 중 준수사항, 재산 사용·처분에 따른 유의사항 등 사후관리 내용을 안내했다.
이어 13일에는 사업 확장을 위해 건물 신축을 계획 중인 기업을 찾아 건축물 신축에 따른 취득세 등 지방세 신고·납부 절차와 과세 기준, 주요 유의사항 등을 사업계획에 맞춰 사전 안내했다.
시는 이 서비스를 단순한 세무 안내를 넘어 기업의 창업·투자·사업 확장 등 경영 단계별로 발생할 수 있는 지방세 사항을 미리 알려주는 예방적 세정 행정으로 운영할 계획이다.
세무 외 기업 애로사항은 관계부서와 연계하고 국세 관련 상담이 필요한 경우 마을세무사 등 전문 상담 자원과 연결하는 등 기업에 필요한 지원도 함께 제공한다.
앞으로는 기업별 특성과 상담 내용을 사전에 파악해 현장 방문 상담을 진행하고 상담 결과와 처리사항을 체계적으로 관리해 일회성에 그치지 않는 맞춤형 세정 서비스를 추진할 예정이다.
lbs0964@newspim.com