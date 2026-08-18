[MLB] 송성문 소속팀 샌디에이고, '역대 최고액' 5조5000억원에 매각

AI 핵심 요약beta
- 펠리시아노 부부가 18일 샌디에이고 인수를 승인받았다
- 샌디에이고 구단 가치는 39억달러로 MLB 역대 최고였다
- 새 구단주는 월드시리즈 우승과 지속가능한 투자에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 송성문이 뛰고 있는 미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고가 새 주인을 맞는다. 구단 가치는 MLB 역대 최고인 39억달러(약 5조5000억원)로 평가됐다.
'AP통신'과 'ESPN' 등 현지 매체는 18일(한국시간) MLB 구단주 총회가 샌디에이고를 사모펀드 억만장자 호세 엔리케 펠리시아노와 그의 아내이자 사업 파트너인 콴자 존스가 이끄는 투자 그룹에 매각하는 안을 만장일치로 승인했다고 보도했다.
고(故) 피터 세이들러 전 구단주의 유족은 지난 5월 펠리시아노 부부에게 구단 경영권을 넘기기로 합의했다. 세이들러가 세상을 떠난 지 약 2년 만에 구단 매각 작업이 본격화됐고, 여러 후보와의 경쟁 끝에 펠리시아노가 최종 인수자로 낙점됐다.
이번 거래에서 샌디에이고의 가치는 39억달러로 평가됐다. 이는 스티브 코언이 2020년 뉴욕 메츠를 인수하며 지불한 24억달러를 크게 뛰어넘는 MLB 구단 역대 최고액이다. 세이들러와 공동 투자자들이 2012년 샌디에이고를 인수했을 당시 가격은 약 8억달러였다.
푸에르토리코 출신 펠리시아노는 미국 사모펀드 클리어레이크 캐피털의 공동 창립자이자 매니징 파트너다. 이번 인수로 LA 에인절스의 아르테 모레노에 이어 MLB의 두 번째 라틴계 대표 구단주가 된다. 펠리시아노와 존스가 공동으로 구단주 그룹을 이끌며 구단 운영의 최종 권한은 펠리시아노가 행사할 예정이다.
두 사람은 성명을 통해 "우리의 목표는 분명하다. 샌디에이고에 월드시리즈 우승을 안기고 매년 정상에 도전할 수 있는 지속 가능한 구단을 만드는 것"이라며 "샌디에이고의 미래를 위해 야심차면서도 신중하게 투자하겠다"라고 밝혔다.
새 구단주 체제에서도 기존 운영진은 당분간 자리를 지킬 전망이다. 에릭 그루프너 최고경영자(CEO)와 A.J. 프렐러 단장은 정상적으로 구단 운영을 이어간다. 펠리시아노와 존스는 오는 25일 홈구장 펫코 파크에서 공식 취임 기자회견을 가질 예정이다.
1969년 창단한 샌디에이고는 두 차례 월드시리즈에 진출했지만 아직 우승 경험은 없다. 세이들러 체제에서 적극적인 투자를 이어가며 최근 6년 동안 네 차례 포스트시즌에 진출했고, 올 시즌에도 17일 기준 67승 58패로 내셔널리그 와일드카드 경쟁을 벌이고 있다.
샌디에이고는 한국 야구와도 인연이 깊다. 과거 박찬호와 최지만, 김하성(애틀랜타)이 유니폼을 입었고 현재는 송성문이 뛰고 있다.
wcn05002@newspim.com