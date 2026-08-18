광명시, 드론 공격 등 복합 위기 대응 '2026 을지연습' 돌입

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 18일 2026 을지연습에 돌입했다.
- 21일까지 드론 공격 등 복합위기 대응을 점검했다.
- 이마트·광명중학교서 실전 합동훈련을 벌였다.
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공습 대피·드론 침투 등 시민 일상 공간서 '실전형 훈련' 전개
박승원 시장 "시민 안전 지키는 실질적 위기 대응 역량 갖출 것"
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 전시·사변 등 국가비상사태 발생 시 정부 기능을 유지하고 국민의 안전을 보호하기 위한 '2026 을지연습'에 본격 돌입했다고 18일 밝혔다.
시에 따르면 이날부터 21일까지 나흘간 진행되는 이번 을지연습은 최근 변화하는 안보 환경을 반영해 드론 공격 등 복합적인 위기 상황에 대한 대응력을 높이고 실제 상황에서 유관기관 간 신속한 협업체계가 작동할 수 있도록 점검·숙달하는 데 중점을 둔다.
이번 연습에는 광명시청을 비롯해 제167보병여단 2대대, 경기남부경찰청, 광명경찰서, 광명소방서, 광명교육지원청, 광명중학교, 이마트 광명소하점 등 8개 기관·시설에서 총 520여 명이 참여한다. 특히 대형마트와 학교 등 시민들이 일상적으로 이용하는 다중이용시설에서 실제 상황을 가정한 현장 훈련을 진행해 시민 안보 체감도를 높인다.
훈련 첫날인 18일에는 공무원 비상소집령 발령을 시작으로 전시 직제 편성 체계를 확인하고 부서별 임무와 행정기관 소산 절차를 이행하며 초기 대응 역량을 강화했다.
이틀째인 19일에는 최근 안보 위협으로 부각된 드론 공격 상황에 대비해 기관별 역할과 대응 방안을 논의하는 '전시 현안과제 토의'가 진행된다.
이어 20일에는 대규모 다중이용시설과 학교를 중심으로 대대적인 실전 훈련이 펼쳐진다. 당일 오전 이마트 광명소하점에서는 고객과 직원, 민방위 대원 등 100여 명이 참여하는 공습 대비 대피훈련이 열리며 긴급차량의 신속한 출동을 위한 '소방차 길 터주기 훈련'이 동시 전개된다.
같은 날 오후 광명중학교에서는 실제 드론을 투입한 실전형 합동훈련이 실시된다. 적 드론 공격 및 무장인원 침투 상황을 가정해 군·경·소방 등 유관기관이 공동으로 현장을 통제하고 인명을 구조하는 등 종합적인 대응 절차를 점검할 예정이다.
박승원 광명시장은 이날 오전 시청 충무시설에서 열린 최초상황보고회에서 "이번 연습이 실제 위기 상황에서 시민의 생명과 안전을 지키는 실질적인 힘이 될 수 있도록 대응체계를 꼼꼼히 점검하고 보완하겠다"며 "유관기관과 긴밀하게 협력해 어떤 비상 상황에서도 신속하고 과감하게 대응할 수 있는 안보 역량을 갖춰가겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com