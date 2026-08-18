추미애 지사, 을지연습 첫날 "굳건한 안보로 도민 일상 지킬 것"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 지사는 18일 을지연습 회의를 주재했다.
- 도민 일상은 안보 위에서만 지켜진다고 강조했다.
- 경기도는 3박4일간 비상대비태세 점검에 나섰다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사는 2026 을지연습 첫날인 18일 "도민의 평범한 일상은 굳건한 안보 위에서만 지켜질 수 있다"라며 철저한 비상대비태세 확립을 당부했다고 밝혔다.
추 지사는 이날 오전 8시 경기도청 전시종합상황실에서 열린 최초 상황보고 회의를 주재한 자리에서 "을지연습은 국가비상사태에 대비해 위기 대응 능력을 점검하고 민·관·군이 하나 돼 국가비상대비태세를 다지는 매우 중요한 훈련"이라며 "경기도의 안보가 곧 대한민국의 안보인 만큼 한 치의 방심도 있어서는 안 된다"고 강조했다.
특히 추 지사는 "경기도는 접경지역이면서 가장 많은 인구가 집중되어 있고 국가·군사 중요시설과 국군 전력의 50% 이상이 배치된 안보의 핵심 요충지"라며 "3박 4일간 진행되는 을지연습을 통해 비상대비 태세 확립에 만전을 기해달라"고 주문했다.
아울러 "기능별 충무계획을 바탕으로 신속하고 과감하게 대응하되 주민 보호를 최우선에 두고 전시에도 행정 기능이 차질 없이 작동하도록 힘써달라"며 "경기도의 위기관리 역량이 한 단계 도약하는 계기가 되길 바란다"고 덧붙였다.
을지연습은 전쟁 및 테러 등 국가비상사태 발생 시 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 범정부 차원에서 실시하는 비상대비 훈련이다.
경기도는 연습 첫날인 18일 공무원 비상소집과 전시직제 편성훈련, 접적지역 주민이동 훈련을 실시한다.
이어 19일에는 화성시 농업기술센터에서 도 단위 실제 훈련인 '북한 피난민 보호 훈련'을 진행하며 20일에는 전국 단위 공습대비 민방위 훈련을 전개할 예정이다.
민방위 훈련 당일 공습경보가 발령되면 주민들은 안내에 따라 가까운 지하대피소나 지하철역, 지하 주차장 등으로 대피해야 하며 일부 통제 도로에서는 소방차·구급차 길 터주기 훈련이 실시된다.
1141world@newspim.com