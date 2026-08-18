대전교육청, 학생·교직원 안전 확보 '을지연습' 돌입

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 18일 을지연습에 들어갔다.
- 21일까지 4000여개 기관과 비상대응 훈련했다.
- 학생·교직원 안전과 교육기능 유지 점검했다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 국가비상사태에 대비해 학생·교직원의 안전을 확보하고 교육 기능을 유지하기 위한 비상대응 훈련에 들어갔다.
시교육청은 오는 21일까지 중앙·지방행정기관과 헌법기관, 주요 공공기관 등 4000여개 기관이 참여하는 '2026년 을지연습'을 진행한다고 18일 밝혔다.
이날부터 시작된 이번 훈련에서는 전쟁 이전 국지도발과 위기 상황에 대응하는 관리훈련부터 전시 전환과 국가총력전 수행까지 단계별 대응체계를 점검한다.
주요 훈련은 도상훈련과 현안과제 토의, 학교 재배치 훈련, 민방공 대피훈련 등이다.
훈련 첫날에는 변화하는 안보 상황을 반영해 평시 행정체계를 전시체제로 신속하게 전환하기 위한 전시직제편성훈련을 진행한다. 학교 재배치와 관련한 계획을 점검하고 보완하는 재배치 훈련도 실시한다.
오는 19일에는 전시 주요 현안을 놓고 대응 방안을 논의하고 20일에는 민방공 대피훈련과 함께 비상시 국민행동요령, 민방공 경보 발령 시 행동요령, 방독면 착용법 등 비상대비 교육을 진행한다.
시교육청은 이번 을지연습을 통해 비상상황 발생 시 학생과 교직원의 안전을 확보하고 학교 현장의 교육 기능이 차질 없이 유지될 수 있도록 위기대응 역량을 높인다는 계획이다.
오석진 교육감은 "교육청은 국가비상사태 시 학생과 직원들의 안전을 최우선으로 하고 학교 현장의 교육 기능이 제대로 작동될 수 있도록 철저히 대비해야 한다"며 "실전과 같은 을지연습을 통해 전 직원의 위기 대응 역량을 향상시키는 기회로 삼겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com