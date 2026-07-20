대전교육청, 현장체험학습 보조인력 위촉…학생 안전관리 지원

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 20일 현장체험학습 보조인력 위촉장 수여식과 연수를 진행했다.
- 보조인력은 현장체험 전 일정에 동행해 학생 안전관리와 인솔교사 교육활동을 지원한다.
- 시교육청은 전문기관 연계 안전교육과 만족도 조사·모니터링으로 제도를 보완할 계획이다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시교육청이 현장체험학습에 동행해 학생 안전관리와 교원 업무를 지원할 보조인력을 운영한다.
대전시교육청은 20일 시교육청에서 '2026학년도 현장체험학습 보조인력 위촉장 수여식 및 역량강화 연수'를 열었다고 밝혔다.
위촉된 보조인력은 학교 요청에 따라 현장체험학습 전 일정에 동행하며 학생 이동과 체험활동 과정의 안전관리, 인솔교사의 교육활동을 지원한다.
이날 연수에서는 현장체험학습 단계별 안전관리와 사고 발생 시 대응 요령 등을 중심으로 실무교육이 진행됐다.
교육 내용은 학생 승·하차와 이동 시 안전관리, 체험활동 중 인원 및 동선 확인, 응급상황 대응, 학교와 인솔교사 간 협력체계 구축 등으로 구성됐다.
출발 전 차량 상태 확인과 운전자 음주측정 지원, 안전벨트 착용 여부 점검, 휴게소와 체험장 이동 시 인원 확인 등 현장에서 활용할 수 있는 업무별 점검사항도 안내됐다.
대전시교육청은 앞으로 대한적십자사 등 전문기관과 연계한 안전교육을 이어가고, 보조인력 만족도 조사와 운영 모니터링을 통해 제도를 보완할 계획이다.
오석진 대전시교육감은 "현장체험학습 과정에서 학생 안전을 확보하고 교원이 교육활동에 집중할 수 있도록 지원체계를 강화하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com