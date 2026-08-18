대전시, 23개 기관 8700여명 참여 '을지연습' 돌입

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 18일부터 21일까지 을지연습을 실시했다
- 23개 기관 8700여 명이 전시·재난 대응체계를 점검했다
- 20일 민방공 대피훈련과 시민 체험행사를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 전시·재난 상황에 대비한 민·관·군·경 합동 대응체계 점검에 나선다.
시는 18일부터 21일까지 나흘간 시와 5개 자치구, 산하기관 등 23개 기관 8700여 명이 참여하는 '2026년 을지연습'을 진행한다고 밝혔다.
훈련 첫날에는 허태정 대전시장 주재로 최초상황보고회의를 열어 전시 상황에 따른 대응체계를 점검한다. 이어 전시 현안 과제 토의와 실제 상황을 가정한 훈련을 순차적으로 실시한다.
한밭도서관에서는 시 본청 80개 부서를 대상으로 비상 상황 발생 시 주요 인력과 장비 등을 안전한 장소로 이동시키는 기관 소산훈련이 진행된다.
전시 현안 과제 토의는 대전역과 갤러리아백화점 일대 폭격, 생화학 미사일 공격 등 실제 발생 가능한 상황을 가정해 모두 6건을 다룬다.
현장 대응 역량을 높이기 위한 실제훈련도 5차례 실시된다. 동구 성남다목적체육관에서는 폭발물 테러 상황을 가정한 대응훈련이 진행되며 서대전역과 탄방역에서는 대테러·화재 대응훈련이 펼쳐진다.
한국기초과학지원연구원에서는 폭탄테러 대응훈련을, 한남대학교 학생회관에서는 무인항공기를 이용한 테러 상황에 대비한 훈련을 각각 진행한다.
오는 20일 오후 2시에는 시민이 참여하는 민방공 대피훈련도 실시된다. 대전지역 82개 동에서는 동장 주관의 생활밀착형 훈련이 이뤄지며 동구 안보 퀴즈와 유성구 안보 체험존, 중구 장비 전시 등 시민 체험 프로그램도 마련된다.
시는 이번 을지연습을 통해 부서별 고위관리자급의 전시 대응체계가 실제 상황에서 제대로 작동하는지를 집중 점검하고 미비점을 보완할 방침이다.
특히 지난해에 이어 외부 전문 관찰·평가단을 투입해 사건 메시지 검증과 컨설팅, 사전 준비회의, 핵심 조치 과제 작성, 사후검토(AAR) 등 훈련 전 과정을 평가하도록 해 실효성을 높인다.
허태정 대전시장은 "을지연습은 실제 위기 상황에서 국가와 지역의 안전을 지키기 위한 대응체계를 점검하는 기회"라며 "민·관·군·경이 긴밀히 협조해 실질적인 연습을 진행하고 시민의 생명을 지키기 위한 역량을 높여 달라"고 말했다.
nn0416@newspim.com