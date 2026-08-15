대전시, 광복 81주년 경축식…독립유공자 희생·정신 기려

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 제81주년 광복절을 맞아 순국선열과 애국지사의 희생을 기리고 광복의 의미를 되새기는 경축행사를 열었다.

시는 15일 오전 10시 30분 시청 대강당에서 허태정 대전시장과 독립유공자 유족, 광복회 회원, 보훈단체장, 기관·단체장 등이 참석한 가운데 광복절 경축식을 개최했다.

15일 대전시청 대강당에서 열린 제81주년 광복절에서 허태정 대전시장과 독립유공자 유족 등이 만세를 외치고 있다. [사진=대전시] 2026.08.15 nn0416@newspim.com

경축식은 국민의례와 묵념을 시작으로 대전시립무용단의 부채춤 공연, 광복회 대전지부장 기념사, 나라사랑 유공자 표창, 경축사, 팝페라 그룹 '파이란' 축하공연, 광복절 노래 제창, 만세삼창 순으로 진행됐다.

이날 나라사랑 운동에 기여한 공로로 광복회 대전광역시지부 유재훈·권중원·장경재 씨가 대전시장 표창을 받았다.

시청 로비에는 광복 81주년 그림 공모전 수상작 전시와 포토존이 마련됐으며, 캘리그래피 명언 써주기 체험 등 시민 참여 프로그램도 운영됐다.

허 시장은 경축사를 통해 순국선열과 애국지사의 희생을 기리며 "독립유공자와 유족에 대한 예우와 미래세대에 광복의 가치를 전하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

경축식 이후에는 시청 구내식당에서 독립유공자 유족과 광복회 회원, 보훈단체장 등 300여 명이 참석한 가운데 오찬이 진행됐다.

대전시는 광복절을 맞아 태극기 달기 운동도 전개했다. 독립유공자와 유족에게는 시내버스·도시철도 무료 승차와 문화시설 무료 관람, 온누리상품권 지급 등의 지원을 하고 있다.

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