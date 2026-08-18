충북 초3~고1, 매일 30~40분 '스스로 공부'…자기주도학습 서비스 가동

AI 핵심 요약beta
- 충북교육청이 18일 초3~고1 대상 학습서비스를 시작했다
- 다채움서 매일 30~40분 자기주도 콘텐츠를 제공한다
- 학습 공백을 줄이고 공부 습관을 키운다는 구상이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청이 초등학교 3학년부터 고등학교 1학년 학생을 대상으로 매일 30~40분 분량의 학습 콘텐츠를 제공하는 자기 주도 학습 서비스를 시작한다.
충북교육청은 18일부터 다채움의 '스스로 채움-오늘의 학습' 서비스를 본격 운영한다고 밝혔다.
학생이 별도의 교사 지시나 자료 배부 없이 스스로 학습할 수 있도록 교과 개념 영상과 평가 문항, 범교과 교육 자료 등을 제공하는 서비스다.
초등학교 3~6학년은 국어·수학을 주 3회, 사회·과학·영어를 주 2회 학습할 수 있다.
중학교 1학년부터 고등학교 1학년까지는 수학 콘텐츠가 주 5회 제공된다.
교과 공부만 제공하는 것은 아니다.
신체 활동과 인성 교육, 명상, 한자, 언어 습관 진단, 독서, 진로·진학, 안전, 환경 등 다양한 콘텐츠도 함께 제공한다.
학교 공부와 생활 교육을 한데 묶어 학생들이 균형 있게 학습하도록 한다는 취지다.
콘텐츠는 충북교육청 선도 교원과 콘텐츠 크리에이터, 교과 연구회 교원 등 현장 교사들이 직접 기획·개발했다.
교육 과정과 학습 시기를 반영해 콘텐츠를 지속적으로 보강할 계획이다.
학생은 다채움에 로그인한 뒤 메인 화면의 '스스로 채움' 메뉴에서 '오늘의 학습'을 선택하면 된다.
별도의 클래스 가입이나 교사의 자료 배부가 필요 없다.
학생이 원하는 콘텐츠를 골라 학습할 수 있으며 담임교사는 학급 학생들의 이용 현황을 확인할 수 있다.
충북교육청은 이번 서비스가 방학이나 학기 중 발생할 수 있는 학습 공백을 줄이고 학생들의 꾸준한 공부 습관을 만드는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
이혜원 충북교육청 미래 교육 추진 단장은 "'오늘의 학습'은 현장 교원의 전문성을 바탕으로 만든 공교육 기반 자기 주도 학습 서비스"라며 "학생들이 매일 꾸준히 공부하는 습관을 기르고 스스로 배움을 채워갈 수 있도록 콘텐츠를 확대하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com